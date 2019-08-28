Украинская модель пикантно требует ремонта мостов: фото

Украинская модель Ася Микович, которая в сети называет себя "инфраструктурной музой Украины", в очередной раз эпатировала общественность. На официальной Instagram-странице она опубликовала пикантное фото с очередного аварийного моста.

Девушка наведалась в Харьков, где 25 августа возле Окружной дороги обвалился мост. Эксперты утверждают, что причиной повреждения мог стать проезд перегруженных фур, а во время обвала никто не пострадал. Чтобы ремонт состоялся без затягивания, Ася Микович решила привлечь внимание общественности к проблеме.

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На харьковском мосту она сделала довольно пикантную фотосессию, надев майку и каску для ремонтных работ. В заметке девушка объяснила, что проблему можно решить, если приложить усилия, и в дальнейшем избежать возможных жертв. В то же время она отметила, что мост не был аварийным, ведь там в 2018 году провели ремонтные работы.

"Обвалился мост в Харькове, который даже не числился аварийным, а аварийных у нас более 60% мостов. Была ли причиной обвала фура? Была ли она там вообще?.. Привести все мосты в удовлетворительное состояние дорого, сложно и долго. Но наличие весового контроля помогло бы избежать этих случаев. Установка знаков, ограничивающих движение на аварийных и предаварийных участках, помогла бы избежать этих обвалов. А в дальнейшем, возможно, и спасти чью-то жизнь. Ведь вместо фуры однажды может быть автобус с детьми", – пояснила Ася Микович.



Модель привлекла внимание к обвалу моста в Харькове / Фото: Instagram / @asi_mikovich



Модель едва не обнажилась на мосту / Фото: Instagram / @asi_mikovich

Как известно, Ася Микович тщательно следит за новостями о повреждении дорог или мостов. В конце июля она заявила, что снимется обнаженной на Новом мосту в Днепре, если его вовремя не откроют. Официальную церемонию местная власть запланировала на 14 сентября, что и стало поводом для пари между мэром Днепра Борисом Филатовым и Президентом Украины Владимиром Зеленским.