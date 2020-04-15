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Украинская оперная певица дала концерт с балкона в Испании: вдохновляющее видео

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Оперна співачка Юлія Сафонова заспівала для іспанців / Facebook / @safonova1

Оперная певица из Харькова Юлия Сафонова во время пандемии коронавируса находится в испанской Валенсии. Там артистка придерживается условий карантина и дает концерты со своего балкона.

Соответствующее видео уже заполонило сеть. На кадрах видно, как Юлия Сафонова выполняет фрагмент песни Besame mucho, вызывая овации у соседей, которые стали очевидцами импровизированного домашнего концерта.

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"К следующему выступлению готова. С любовью из Испании", – написала оперная певица в сети.

 

Мама Юлии Сафоновой рассказала журналистам "Укринформу", что в Испании артистка находится со своей подругой Даниэлой. Именно она и создала аккомпанемент к выступлению певицы. Кроме того, Татьяна Танчук призналась: рада, что творчество ее дочери вдохновляет испанцев во время пандемии.

"Радуюсь за Юлию, которая в условиях карантина, а в Испании его надо жестко придерживаться, нашла способ поддерживать не только личную творческую форму, но и любителей музыки – классической и современной, популярных испаноязычных произведений и украинских песен. Судя по аплодисментам с балконов, которые звучат на видео, такие концерты вызывают восхищение валенсийцев", – отметила мама Юлии Сафоновой.

Как известно, в Испании уже пережили пик эпидемии коронавируса. По состоянию на 14 апреля там зафиксировано более 170 тысяч больных COVID-19, из них более 18 тысяч человек умерли.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Украины LifeStyle Музыка
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