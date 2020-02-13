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"Украинская песня года": как прошла музыкальная премия Олега Винника и Михаила Поплавского

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Михаил Поплавский и Олег Винник на "Украинской песне года" / Фото: Пресс-служба

12 февраля в Национальном дворце искусств "Украина" состоялась Национальная музыкальная премия "Украинская песня года", инициаторами которой стали известные украинские исполнители Олег Винник и Михаил Поплавский.

Эту премию Михаил Михайлович начал в 2004 году. Сейчас артист решил дать новое дыхание, привлекая к работе молодых исполнителей. Ведущими торжественной церемонии были Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

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Церемония награждения проходила под лозунгом "Держим вместе украинскую волну!" и ее призерами стали не только известные исполнители, но и поэты и композиторы украинских песен. Среди участников премии были такие звезды отечественного шоу-бизнеса, как NK, KHAYAT, TARABAROVA, Сергей Бабкин, Наталья Могилевская и другие.

Перед началом мероприятия состоялся брифинг, на котором присутствовали Михаил Поплавский и Олег Винник. Именно они решили восстановить проект.

Мы приняли решение отметить лучших исполнителей страны, которые создают уникальную современную музыку, тех, кто укрепляет нашу духовность, развивает культуру и прославляет Украину в мире. А также тех, кто своим многолетним творчеством, пропитанной национальными традициями, этникой, любовью к своей стране и музыке, стал легендой и примером для многих поколений украинцев. Я считаю, что необходимо поддерживать талантливую молодежь и беречь достояние нации. Украинская песня должна доминировать в национальном теле- и радиоэфире,
– прокомментировал Михаил Михайлович.

Українська пісня року
Брифинг перед началом музыкальной премии "Украинская песня года" / Фото: Пресс-служба

Олег Винник отметил, что он счастлив, ведь этот проект объединил легенд, которые все свою жизнь посвятили развитию украинской музыки, а также тех современных исполнителей, которые популяризируют украиноязычные композиции во всем мире.

Молодые современные исполнители, имеющие миллионные просмотры на ютубе, должны стоять на главной сцене страны наряду с метрами и получать свои заслуженные награды. Именно они – будущее нашей музыки и украинской нации. Впервые отмечены композиторы и авторы известных хитов, которые поет вся страна. Их также должны знать, нам есть кем гордиться,
– говорит Олег.

Олег Винник
Олег Винниг на "Українській пісні року" / Instagram / @olegg.vynnyk

Кумир миллионов Олег Винник также отметил, что верит в то, что "Украинская песня года" станет главной и самой престижной музыкальной премией Украины и будет проходить ежегодно.

Над нынешним проектом работали прогрессивные специалисты, которые изменили его концепцию и предоставили современный окрас.

Главным режиссером-постановщиком стала востребованная украинская режиссер и клипмейкер Катя Царик. Она внесла в этот масштабный проект много новейших технологий. Катя удивляла зрителя неординарной подачей номеров, разнообразием постановок. Каждое выступление было своеобразным спектаклем, не хотелось, чтобы он завершался. Акцент создатели шоу делали на модерновости, технологичности и современной картинке, которые гармонично сочетались с содержанием композиции и ярко дополняли ее.

Українська пісня рокуМузыкальная премия "Украинская песня года" / Фото: Пресс-служба

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Михаил Поплавский Олег Винник LifeStyle Музыка
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