Украинская певица перенесла концерт в Италии из-за вспышки коронавируса

Исполнительница Мария Бурмака должна была выступить с концертом в Риме 25 апреля. Но из-за эпидемии коронавируса в стране вынуждена перенести событие на май.

Об этом украинская певица сообщила в телеграм-канале "Особливе з Соломією". Артистка отметила, что на такие меры она решила пойти с командой из-за распространения вируса. Предварительно концерт состоится в мае – 8, 9 или 16 числа. Зато звезда предлагает прийти на ее концерт украинским слушателям – он состоится в Доме звукозаписи Украинского радио 5 марта.

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"Как известно, сейчас Италия является крупнейшим центром распространения китайского коронавируса в Европе. Сейчас на "сапожке" многие заведения закрывают на карантин. Соответственно, Мария надеется, что в мае уже точно все пройдет и концерт в Риме состоится", – говорится в телеграм-канале Витвицкой.

Сама же Мария Бурмака записала видеообращение к своим поклонникам.

Добавим, что на днях студия Paramount также остановила съемочный процесс фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом из-за вспышки коронавируса в Италии. Сейчас съемки в Венеции поставлены на паузу на три недели.

Что известно об эпидемии коронавируса в Италии?

Коронавирус, распространение которого началось из Китая по всему миру, быстро распространился и по Европе, а Италия в настоящее время является эпицентром вспышки. По состоянию на 28 февраля, в Италии умерли 17 человек, у которых обнаружили коронавирус. За последние сутки количество больных выросло более чем на сотню – в целом количество больных коронавирусом Covid-2019 в стране составляет 655 человек. Самая тяжелая ситуация – в районе Ломбардии.



В целом, количество больных коронавирусом в мире составляет 80 тысяч человек (данные 28 февраля), большинство из них – в Китае. Умерли от болезни более 2700 человек, выздоровели – более 30 тысяч человек.