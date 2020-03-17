Украинская писательница Карпа рассказала о карантине во Франции

С 16 марта во Франции на общенациональном уровне ввели карантин. Президент Эммануэль Макрон распорядился закрыть школы, детсады и университеты. Также для того, чтобы выйти на улицу, необходимо заполнить специальную анкету.

В ней необходимо указать имя, фамилию, адрес, номер телефона и обозначить причину выхода на улицу. Например, если возникла потребность купить продукты питания. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказала писательница и журналистка Ирэна Карпа.

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Она отметила, что в стране даже разрешено заниматься спортом, если человек при этом будет находиться в одиночестве. Кроме этого, если семейная пара в разводе, то их дети имеют право "курсировать" между домами обеих родителей.

Также писательница добавила, что разрешено посещение аптек и больниц, однако важно иметь при себе заполненный документ и показать его в случае необходимости.

Почти 2 дня назад мы с ребенком были в больнице, он сломал руку. Я спросила, нужно ли надевать маску. Мне ответили: "Нет-нет, вы не находитесь в группе риска". То есть, маски были только на врачах и на работниках регистратуры. Всех посетителей убеждали их не надевать,

– сообщила Ирэна Карпа.

Журналистка рассказала, что в стране нет ажиотажа и паники. Французы вели себя спокойно, до последнего устраивали вечеринки. "Когда стало известно, что через несколько часов все бары и рестораны перестанут работать, люди "высыпали массово туда, чтобы все доесть и допить, что они потом не сделают", – рассказала Ирэна Карпа.

По ее словам, 16 марта, то есть в первый день карантина, люди массово выезжали из Парижа, в частности те, у кого семья живет за пределами города.

Это не наш случай, потому что родители мужа уже в возрасте и мы достаточно сознательно к этому относимся. Люди за 60 лет находятся в наибольшей группе риска. В основном, молодежь хорошо это переносит. Мы даже можем уже переболеть, но это никак не проявилось,

– отметила журналистка.

Ирэна Карпа подчеркнула, что во Франции очень подчеркивают ту информацию, которую не распространяют в Украине. В частности о том, что нельзя сбивать симптомы ибупрофеном или кортизолом. Надо употреблять только парацетамол.

Она рассказала, что известны случаи, когда молодые люди попадали в больницу в тяжелом состоянии, потому что занимались самолечением и пытались сбить температуру ибупрофеном, который в нормальных условиях прописывает каждый французский врач.



Штрафы за несоблюдение карантина в мире / Скриншот из видео

По словам Ирэны Карпы, ей не известно о каких-то наказаниях. 16 марта президент Франции обратился с тем, что люди должны быть сознательными и не делать "глупые поступки".

Она объяснила, что сейчас в стране речь идет не о наказании, а о максимальном содействии тем, кто сейчас может сделать важные дела. Например, врачи могут бесплатно поселиться в отелях Парижа, за все платит государство.

Горько, что в Украине ввели наказание, но не ввели ни одной меры, которая помогала бы людям, идущим на работу и живущим в других городах. Это невероятно тупо и бесчеловечно. Нельзя вводить наказание, когда ты не вводишь для людей возможность лечить не только больных коронавирусом, но и тех, кто находятся в тяжелом состоянии или просто должны пройти плановое лечение,

– отметила Ирэна Карпа.

Также писательница рассказала, что к ней недавно обратилась знакомая украинский врач, которая не может добраться в больницу в Киев из Обухова, ведь в столице отменили общественный транспорт: метро, междугородние электрички.

По состоянию на 17 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 7330 человек. Общее количество инфицированных – более 185 тысяч человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 80 тысяч человек.



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