24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Украинская реперша Alyona Alyona вошла в список Forbes 30 Under 30

- Читати новину українською

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona всего за год завоевала миллионы поклонников и международные премии. Самая успешная реперша Украины вошла в европейский рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes.

В список Forbes входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере.

Читайте также: Известны первые имена победителей премии YUNA 2020: среди лауреатов Аlyona Аlyona и Монатик

Украинскую исполнительницу включили в список Celebrities. Вместе с репершей в рейтинг вошла английская актриса, певица и модель Кара Делевинь, итальянский певец Алессандро Махмут, шведская экологическая активистка Грета Тунберг и много других.


Реперша Alyona Alyona

"Бывшая воспитательница детского сада переосмыслила звучание рэпа. Alyona Alyona представляет украинский рэп в мире. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артистов своей страны", – отмечается в издании.

Что известно о Alyona Alyona

Успешная реперша завоевала благосклонность не только отечественных меломанов, она едва ли не первой среди украинских артисток стала героиней The New York Times и лауреатом международных премий.

Увлекалась музыкой девушка давно, но знаменитой стала после того, когда в СМИ распространились новости о том, что воспитательница детского сада выпустила видеоклип "Рыбки", который буквально взорвал интернет.

Alyona Alyona – "Рыбки": смотрите видео онлайн

Именно после этого трека у певицы началась настоящая история успеха и узнаваемости. В 2019 году звезда выпустила свой первый альбом "Пушка". Украинские издания называют ее "сенсацией украинского рэпа".

 

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2020: какой стране пророчат победу
сегодня
Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Forbes Alyona Alyona
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 15:23 Лучшие фильмы с Томом Хэнксом, которые можно пересматривать вечно
Юлія Михайлова
сегодня 15:11 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
сегодня 10:14 День святого Патрика 2020: традиции, символы и интересные факты про праздник
Олена Булан
16 марта 18:22 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
16 марта 12:04 В "девушки Бонда" обнаружили коронавирус: фильмы с Ольгой Куриленко, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук