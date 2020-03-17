Украинская реперша Alyona Alyona вошла в список Forbes 30 Under 30

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona всего за год завоевала миллионы поклонников и международные премии. Самая успешная реперша Украины вошла в европейский рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes.

В список Forbes входят 30 знаменитостей, которые до 30 лет сумели покорить мир и сделали мощный прорыв в своей карьере.

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Украинскую исполнительницу включили в список Celebrities. Вместе с репершей в рейтинг вошла английская актриса, певица и модель Кара Делевинь, итальянский певец Алессандро Махмут, шведская экологическая активистка Грета Тунберг и много других.



Реперша Alyona Alyona

"Бывшая воспитательница детского сада переосмыслила звучание рэпа. Alyona Alyona представляет украинский рэп в мире. Она гастролировала по всей Европе и является одной из ведущих артистов своей страны", – отмечается в издании.

Что известно о Alyona Alyona

Успешная реперша завоевала благосклонность не только отечественных меломанов, она едва ли не первой среди украинских артисток стала героиней The New York Times и лауреатом международных премий.

Увлекалась музыкой девушка давно, но знаменитой стала после того, когда в СМИ распространились новости о том, что воспитательница детского сада выпустила видеоклип "Рыбки", который буквально взорвал интернет.

Alyona Alyona – "Рыбки": смотрите видео онлайн

Именно после этого трека у певицы началась настоящая история успеха и узнаваемости. В 2019 году звезда выпустила свой первый альбом "Пушка". Украинские издания называют ее "сенсацией украинского рэпа".