Украинская рок-группа KARNA презентовала мощный видеоклип "Ветролом": видео

Украинская группа KARNA из Ивано-Франковска презентовала новый видеоклип на песню "Ветролом", который вошел в музыкальный альбом "Гуцулметал" (2017). Съемки клипа проходили в различных локациях, включая масштабные музыкальные фестивали, происходящие в Украине.

Новый клип на песню "Ветролом" появился на YouTube-канале группы 14 марта и получил уже немало положительных отзывов от поклонников.

Читайте также: TAYANNA презентовала ритмичную песню "Як плакала вона" и удивила неожиданной историей

KARNA – "Ветролом": смотреть видео онлайн

Режиссером видеоработы стал Виктор Скуратовский, который уже снимал для KARNA два клипа – "Party на Прикарпатті" и "Маленька". Музыканты рок-группы рассказали, что стремились совместить простой сюжет, атрибуты рок-н-ролл культуры и элементы этнического колорита в образе гуцулов.

Месседж песни такой же как и в Party на Прикарпатье, только другими словами и картинками. Это вторая песня о нас всех – людей контркультуры. Людей, которых качают металл-ноты и которые готовы перевернуть все вверх дном ради своей музыки, идеи и жизненного концепта!

– отметил гитарист Влад Ярун.

Музыкант добавил, что часть финальных дублей была снята во время музыкального фестиваля "Файне місто" возле Тернополя. Хотя тогда пришлось сделать большое количество дублей, однако в клипе "это лишь короткая страница".

"Теперь, когда мы его выпускаем (видеоклип – LifeStyle 24), то реально боимся, что фаны соберутся и просто прибьют, когда увидят где-то на концерте. Короче теперь придется чемоданы в руки и бежать сразу после каждого выступления", – добавил гитарист.

Группа KARNA выпустил новый видеоклип на песню "Ветролом"

Кроме того съемки клипа проходили также на фестивале "Бандерштат", в метро столицы и в пригороде Киева в 2018 году.

На съемках других локаций, которые произошли уже значительно позже осенью – мне очень понравилась лесная. Когда мы туда приехали, я был шокирован красотой! Это была действительно сказочная поляна. Там можно было бы снимать "Властелин колец"! Запомнилось еще то, что под ветродуем было очень холодно и реально сдувало с ног! Листья, которые били по лицу, а когда пел – попадали и в рот! И Володя – наш звукорежиссер, который бегал и мешками собирал те листья! 10-20-30 мешков! И это все сыпалось и дуло на нас!

– поделился впечатлениями вокалист группы KARNA Алексей Шманев.

Что интересно, когда группа объявила своим фанатам о выходе клипа "Ветролом" 11 марта 2019 года, украинский Гидпрометцентр объявил штормовое предупреждение по части территории Украины.

Фото: пресс-служба