Украинская скрипачка Диана Тищенко торжествовала в Париже: видео

232 Читати новину українською
Диана Тищенко
Диана Тищенко / dianatishchenko.com

10 ноября украинская скрипачка Диана Тищенко одержала победу в престижном международном конкурсе академических пианистов и скрипачей имени Лонг и Тибо.

Об этом пишет французское издание France Musique.

Читайте также: "Страх – это путь к потере собственного я": Тина Кароль о вызове стать продюсером премии M1

Как известно, конкурс имени Лонг и Тибо проводится в Париже с 1943 г. и основан пианисткой Маргерит Лонг и скрипачом Жаком Тибо. С 1957 г. конкурс поддерживается государством. Конкурс проходит трехгодичный цикл: в первом году принимают участие пианисты, во втором – скрипачи, а в третьем – проходят торжественные концерты.

В этот раз в конкурсе имени Лонг и Тибо, который возглавил французский скрипач Рено Капюсон, приняли участие 39 скрипачей, однако лишь шестеро прошли в трехдневный финал, который состоялся 7, 9 и 10 ноября. Гран-при получила 28-летняя украинка Диана Тищенко.

Смотрите видео выступления Дианы Тищенко:

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
164
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
290
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
616
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
119
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
92
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
757
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук