Украинская скрипачка Диана Тищенко торжествовала в Париже: видео

10 ноября украинская скрипачка Диана Тищенко одержала победу в престижном международном конкурсе академических пианистов и скрипачей имени Лонг и Тибо.

Об этом пишет французское издание France Musique.

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Как известно, конкурс имени Лонг и Тибо проводится в Париже с 1943 г. и основан пианисткой Маргерит Лонг и скрипачом Жаком Тибо. С 1957 г. конкурс поддерживается государством. Конкурс проходит трехгодичный цикл: в первом году принимают участие пианисты, во втором – скрипачи, а в третьем – проходят торжественные концерты.

В этот раз в конкурсе имени Лонг и Тибо, который возглавил французский скрипач Рено Капюсон, приняли участие 39 скрипачей, однако лишь шестеро прошли в трехдневный финал, который состоялся 7, 9 и 10 ноября. Гран-при получила 28-летняя украинка Диана Тищенко.

Смотрите видео выступления Дианы Тищенко: