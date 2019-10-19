Украинская военная спела на кастинге "Х-фактора": трогательное видео выступления

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Украинская военная пришла на кастинг "Х-фактора"
Украинская военная пришла на кастинг "Х-фактора" / Фото с сайта "Х-фактора"

На шестой кастинг популярного шоу "Х-фактор" пришла мужественная девушка Юлия Бордунова, которая служит в Вооруженных силах Украины в 58-й бригаде и защищает Украину на Донбассе.

Она рассказала, как воюет и призналась, что ей больше всего жаль детей, которые живут вблизи линии разграничения. Ирина добавила, что на шоу "Х-фактор" ее отправили собратья, которые и подали за нее анкету на кастинг.

К теме: Х-фактор 10 сезон 1 выпуск: кто покорил судей необычными голосами на первом кастинге

Украинская военная весело и красиво спела популярную песню Светланы Тарабаровой – "Фантастическая женщина". Судьи очарованные ею аплодировали стоя, а зрители кричали "Молодец". Они поблагодарили ее и всех военных за мир, что тронуло девушку до слез.

А за выступление члены жюри шоу похвалили Юлию, но сказали, что им не хватило драйва. В результате они отдали ей три "да", поэтому девушка прошла в следующий этап шоу – тренировочного лагеря.

Смотрите видео выступления военной Юлии Бордуновой:

Что такое Х-фактор?
Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все конкурсанты выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".

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Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Музыка Новости LifeStyle LifeStyle
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