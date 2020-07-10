Саундтреки уже давно стали неотъемлемой частью проката фильмов, ведь иногда именно песни привлекают еще большее внимание к новинкам кино. И, интересно, что в Голливуде не против добавлять к фильмам украинскую музыку. Не верите – смотрите в подборке.

24 канал подобрал 5 треков от украинских артистов, которые можно услышать в голливудских лентах. И некоторые кадры из цикла точно смогут вас приятно удивить. А начать и завершить своеобразный рейтинг мы решили легендами, которыми стоит гордиться!

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"Щедрик" Николая Леонтовича

"Щедрик" легендарного композитора Николая Леонтовича знает весь мир. Так, в США колядка стала неотъемлемой на рождественские праздники, поэтому мелодия появилась во многих голливудских фильмах. В частности, "Щедрик", который в США известный как Carol of the Bells, можно услышать в культовой комедии "Один дома" о дебошире и отважном защитнике своего дома Кевине Маккалистере.

Смотрите фрагмент фильма "Один дома": видео

Кроме этого, "Щедрик" дополнил фильмы "Санта Клаус", "У зеркала два лица", "Крепкий орешек 2", "Шепот", "Гарри Поттер", "Битва на гирляндах" и др. Также мотивы знаменитой песни Николая Леонтовича есть и в "Симпсонах", "Гриффинах", "Центральном парке", "Менталисте" и других популярных сериалах.

Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки

Тысячи отечественных киноманов уже пересмотрели комедию "Шпионка" 2015 года. Именно в этой голливудской ленте сыграли Джейсон Стэтхэм, Джуд Лоу и королева юмора Мелисса Маккарти, а также наша Верка Сердючка.

Артистка, в которую мастерски перевоплощается Андрей Данилко, появилась в эпизодической сцене фильма "Шпионка". По сюжету, Верка Сердючка дает концерт на улицах Парижа. Однако светское событие сопровождается погоней главных героев комедии за злоумышленником. Чтобы предупредить коллегу об опасности, персонаж Мелиссы Маккарти даже пыталась вырвать из рук артистки микрофон, однако ее убрали со сцены танцовщики украинского шоу-балета.

Смотрите фрагмент фильма "Шпионка" с Веркой Сердючкой: видео

И Dancing Lasha Tumbai – не единственный трек Верки Сердючки, который прозвучал в голливудском фильме. Также в ленте можно услышать трек Spy Party.

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Пение хора "Гомон" в сериале "Чернобыль"

Один из самых рейтинговых проектов HBO "Чернобыль" уже покорил весь мир своим сюжетом. Атмосфера, одежда, диалоги и настоящие воспоминания очевидцев и участников Чернобыльской катастрофы – кажется, авторы сериала учли все детали. Поэтому неудивительно, что для одной из сцен они попросили украинский мужской хор "Гомон" исполнить песню, получившую название "Вечная память".

"Сериал уже был на этапе завершения и продюсерам сериала был нужен мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию "Вечная память", – вспоминает художественный руководитель хора Руслан Ляшенко.

Саундтрек можно услышать в 5 серии "Чернобыля".

Слушайте песню "Вечная память": аудио

"Шо з-под дуба" ДахаБраха

А вот в сериале "Фарго" можно услышать трек от колоритной и, несомненно, талантливой группы ДахаБраха. Песня "Шо з-под дуба" зазвучит в 2 сезоне уголовной ленты режиссера Ноа Хоули. Кроме этого, трек настолько поражает этническими мотивами, что появился в комедийном сериале "Поймать Кайдаша".

Смотрите фрагмент сериала "Фарго": видео

Квитка Цисык в фильмах Голливуда

Легендарная певица Квитка Цисык также прославила украинскую песню в Голливуде. За время своей карьеры она записала десятки саундтреков, которые можно услышать в таких фильмах:

"Ты озаряет мою жизнь" (1977)

"Виз" (1978)

"Один-единственный" (1978)

"Круг двоих" (1980)

"Деловая девушка" (1988) и др.

Смотрите отрывок из "Ты озаряет мою жизнь": видео

В Украине, пожалуй, не найти и человека, который бы не восхищался достижениями и талантом Квитки Цисык. И 24 канал в небольшой подборке доказал, что и отечественные коллеги непревзойденной звезды заслуживают уважение меломанов. Гордимся нашими артистами и "болеем" за их работу!