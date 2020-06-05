Американские звезды массово выступили против расизма и поддержали акции протеста в США из-за убийства афроамериканца копами. К всемирной акции солидарности присоединились и украинские звезды. Однако молчат о произволе внутри страны. Почему артисты обходят острые темы и остаются в стороне – читайте дальше.

Реакция мировых звезд на протесты в США

Одной из первых, кто публично осудил преступление полицейских в США, стала поп-дива Рианна. Вместо привычной рекламы собственного бренда белья, песен и фото она опубликовала черный квадрат и лицо погибшего Флойда.

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"Смотреть, как темнокожих людей убивают и линчуют день за днем – это ранит меня в сердце!", – написала певица.

Акции солидарности вышли и за пределы США. Музыкальные лейблы отложили выход новых альбомов. А британская рок-группа Radiohead на несколько дней скрыла все видео в своем ютуб-канале.

Реакция украинских артистов на преступления полиции

Не обошли вниманием Blackout Tuesday и украинские артисты. В знак солидарности некоторые опубликовали черные квадраты в своих соцсетях и выразили соболезнования американцам: певица Джамала, ведущая Леся Никитюк. Однако касаемо произвола копов в своей стране постов от украинских звезд почти не было.

"Большинство украинских артистов держатся в стороне украинских социальных и политических тем. Однако единицы все же не боятся высказать свою позицию. На сегодняшнюю акцию против министра Авакова вышли музыканты Алина Паш, диджейка Анастасия Топольская, рэпер Фрил, музыканты группы "Фиолет" и "Даха Браха". А хип-хоп исполнительница Alyona Alyona записала видео, в котором призвала обратить внимание на проблемы в Украине", – сказал эксперт Украинского культурного фонда Алексей Бондаренко.

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Певица Alyona Alyona еще до музыкальной карьеры занимала активную гражданскую позицию. Поэтому теперь свою популярность использует для поднятия различных важных тем.

"У каждого человека наступает то время, когда какие-то общественные вопросы начинают тебя беспокоить. Эта позиция есть и была всегда, но в тот день я уже не смогла. Я пришла вечером и увидела много всего, и не увидела многого другого по нашим проблемам" – сказала Alyona Alyona.

Почему звезды молчат

Публично говорят о политике и общественной жизни музыканты группы "Бумбокс", "Даха Браха", "Друга рика", певица ONUKA. Однако многих заставляли определиться в этих ключевых вопросах. Певицу MARUV из-за гастролей в России не пустили на Евровидение. Светлане Лободе, Потапу и Насте за это срывали концерты.

Светлана Лобода, Потап и Настя и MARUV / Коллаж 24 канала

"Если мы говорим об артистах, которые не могут нормально выражаться на эту тему, то скорее всего они связаны с Россией. Они там выступают и боятся подорвать свои позиции на этом рынке", – пояснил эксперт Украинского культурного фонда.

Имея негативный опыт, артисты спорные вопросы стараются не поднимать, опасаясь потерять аудиторию или попасть под критику. Или же просто имея положительный сценический образ – нести своей аудитории негативный контент.

Музыкальные эксперты же убеждены, наоборот – артисты имеют аудиторию, а значит могут использовать эту площадку для обсуждения важных социальных тем, которые актуальны не где-то за океаном, а в своей стране. И последовать примеру американских коллег и не робеть высказываться. Потому что пока публичные люди игнорируют ситуацию в стране – о проблемах часть может просто не узнать.