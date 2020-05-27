24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Украинские звезды заинтриговали сюрпризом ко Дню защиты детей: чего ждать поклонникам

- Читати новину українською
Тимур Мирошниченко присоединился к #станькумиром
Тимур Мирошниченко присоединился к #станькумиром / Instagram / @timur.miroshnychenko

Успешные певцы, ведущие и актеры присоединились к благотворительной акции от фонда Таблеточки. Ко дню защиты детей, который отмечают 1 июня, они подготовили сюрприз для поклонников, который сможет не только порадовать фанатов, но и помочь тяжелобольным деткам.

По словам представителей фонда "Таблеточки", они организовали благотворительную акцию, которая не нарушит условий карантина. С помощью PayphoneX каждый сможет заказать у украинских звезд эксклюзивное видеопоздравление, фото с автографом или же мерч. Все средства передадут на нужды тяжелобольных детей.

Смотрите также: Елена Зеленская отдала на благотворительность особое платье: чем пожертвовала первая леди

Сейчас сеть заполонили загадочные сообщения знаменитостей, которые держат интригу относительно благотворительной инициативы. Найти их можно в инстаграме с хэштегом #станькумиром. К акции уже присоединились Злата Огневич, Олег Скрипка, Вадим Олейник, Тимур Мирошниченко и другие.

Звезды, которые присоединились к акции

Певица Злата Огневич

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Ведущая и певица СолоХа

Актриса "Женского Квартала" Марта Адамчук

Певица Alloise

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alloise (@alloiseofficial)

Певец Вадим Олейник

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OLEYNIK (@oleynikvadim)

Певец Олег Скрипка

Ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна

Звезда сериала "Школа" Виктория Юрчук

Телеведущая Tanya Li

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TANYA LI (@tanya_li_music)

Певица Маша Гойя

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений mashagoya (@mashagoya)

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle благотворительность
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Интересные сериалы 2020 года, которые разбавят карантинные будни
сегодня , 13:50 Интересные сериалы 2020 года, которые разбавят карантинные будни
Юлія Михайлова
Лучшие фильмы по рейтингу IMDb, которые уже успели покорить мир
26 мая , 16:00 Лучшие фильмы по рейтингу IMDb, которые уже успели покорить мир
Юлія Михайлова
Мастер-классы от Олега Скрипки, Златы Огневич и других: чему учат звезды в сети
25 мая , 17:32 Мастер-классы от Олега Скрипки, Златы Огневич и других: чему учат звезды в сети
Юлія Михайлова