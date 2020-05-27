Украинские звезды заинтриговали сюрпризом ко Дню защиты детей: чего ждать поклонникам
Успешные певцы, ведущие и актеры присоединились к благотворительной акции от фонда Таблеточки. Ко дню защиты детей, который отмечают 1 июня, они подготовили сюрприз для поклонников, который сможет не только порадовать фанатов, но и помочь тяжелобольным деткам.
По словам представителей фонда "Таблеточки", они организовали благотворительную акцию, которая не нарушит условий карантина. С помощью PayphoneX каждый сможет заказать у украинских звезд эксклюзивное видеопоздравление, фото с автографом или же мерч. Все средства передадут на нужды тяжелобольных детей.
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Сейчас сеть заполонили загадочные сообщения знаменитостей, которые держат интригу относительно благотворительной инициативы. Найти их можно в инстаграме с хэштегом #станькумиром. К акции уже присоединились Злата Огневич, Олег Скрипка, Вадим Олейник, Тимур Мирошниченко и другие.
Звезды, которые присоединились к акции
Певица Злата Огневич
Ведущая и певица СолоХа
Актриса "Женского Квартала" Марта Адамчук
Певица Alloise
Певец Вадим Олейник
Певец Олег Скрипка
Ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна
Звезда сериала "Школа" Виктория Юрчук
Телеведущая Tanya Li
Певица Маша Гойя