Украинские бренды Frolov и Sova выпустили коллекцию украшений: средства пойдут на благотворитель

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Фото со съемки новой коллекции украшений от Frolov и Sova
Фото со съемки новой коллекции украшений от Frolov и Sova / Instagram/ @sovajewels

В рамках Ukrainian Fashion Week, который пройдет с 1 по 5 февраля в Киеве, два украинских бренда Sova i Frolov представят результат своей коллаборации. Они с фондом "100% жизни" создали мини-коллекцию особых украшений, полученные средства с продажи которых пойдут на благотворительность в направлении ВИЧ и СПИД.

Про главную интригу 2019 года представители бренда Sova сообщили на официальной странице в Instagram. По их словам, коллекция украшений под названием Fight for Love, которую выпустили к Дню святого Валентина, посвящена борьбе за любовь.

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Основной целью сотрудничества стало привлечение внимания к таким проблемам в среде как ВИЧ-инфекция, а также СПИД. К слову, одним из вдохновений для организаторов стала история Фредди Меркьюри, который умер от СПИДа. Часть средств, которые будут получены от продажи, пойдут на закупку быстрых тестов на ВИЧ.

В капсульную (мини) коллекцию вошло всего семь украшений, среди которых один браслет с черной или красной нитью, два варианта сережек, три кольца и подвеска.

Колекція українських брендів Sova і Frolov
Фото со съемки новой коллекции украшений от Frolov и Sova / Instagram / @sovajewels

Фото зі зйомки нової колекції прикрас від Frolov і Sova
Фото со съемки новой коллекции украшений от Frolov и Sova / Instagram / @sovajewels

Фото зі зйомки нової колекції прикрас від Frolov і Sova
Фото со съемки новой коллекции украшений от Frolov и Sova / Instagram / @frolovheart

Фото зі зйомки нової колекції прикрас від Frolov і Sova
Фото со съемки новой коллекции украшений от Frolov и Sova / Instagram / @frolovheart
 

Теги: LifeStyle благотворительность Мода Красота
Источник: 24 канал
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