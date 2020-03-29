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Украинские фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть на выходных: совет Сергея Мартынюка

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Сергей Мартинюк посоветовал сериалы и фильмы для уикенда / Instagram / @sergiy_kolos

Карантин продлили до 24 апреля, поэтому, чтобы украинцы интересно проводили время дома, немало звезд назвали свои любимые фильмы и сериалы, которые рекомендуют для просмотра. К инициативе присоединился и лидер группы "Фіолет" Сергей Мартынюк.

Эксклюзивно для LifeStyle24 он рассказал, что каждый вторник и каждую пятницу будет проводить стримы на ютуб-канале. Сергей Мартынюк будет рассказывать про свой карантин и делиться лайфхаками, чем можно заниматься дома во время самоизоляции. В частности, лидер группы "Фіолет" расскажет истории из музыкальной и личной жизни, будет обсуждать книги и кино, читать стихи и ставить виниловые пластинки из личной коллекции.

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А пока Сергей Мартынюк посоветовал фильмы и сериалы украинских режиссеров, которые стоит пересмотреть на выходных.

"Сейчас в сети можно вполне легально посмотреть современное и, главное, качественное украинское кино. Особенно рекомендую обратить внимание на фильмы "Припутні", "Коли падають дерева" и "Мої думки тихі" от молодых украинских режиссеров. Уверен, не все успели посетить кинотеатры во время проката. Сейчас есть прекрасная возможность!"– отметил

Смотрите трейлер к фильму "Мои мысли тихие": видео

"Среди украинских сериалов – современное прочтение нашей классики "Спіймати Кайдаша"и молодежная социалка "Перші ластівки", – добавил Сергей Мартынюк.

Не обошел артист вниманием и американские сериалы. Так, Сергей Мартынюк посоветовал развлечься за просмотром сериалов "Шучу" или "ОА", или выделить время для фильмов легендарного режиссера Стивена Спилберга.

"Также советую два сезона сериала "Шучу" с Джимом Керри – замечательная и оригинальная история о депрессии и поисках выхода из нее. Для любителей неклассической фантастики рекомендую сериал "ОА". Ну и для стопроцентного поднятия настроения советую посмотреть классику Стивена Спилберга. Лично меня 80-е со своей музыкой, цветами на экране, визуальной эстетикой и одеждой заряжают на позитив!"– отметил Сергей Мартынюк.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины LifeStyle Советы Новости LifeStyle Кино
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