Украинские фильмы, которые доступны для бесплатного просмотра

Украинская киноиндустрия уже успела привлечь внимание всего мира. Наши фильмы один за одним получают победы на международных и отечественных фестивалях. Какие же новинки украинского кино доступны для бесплатного просмотра в сети – узнавайте в материале LifeStyle 24.

На днях представители Госкино объявили, что новые украинские фильмы киноманы уже имеют возможность бесплатно просмотреть в сети. Речь идет о таких новинках, как "Красный", "Сломя голову", "Иван Сила", "Александр Довженко. Одесский рассвет", "Предатель", а также "Тайный дневник Симона Петлюры". Каждый из этих фильмов заслуживает внимания и признания зрителей. Почему – узнавайте в подборке.

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"Красный" (2017)

Это исторический боевик режиссера Зазы Буадзе, снятый по одноименному роману Андрея Кокотюхи. Зрители смогут перенестись во времена сталинского террора и воинов УПА, которые поднимают первое восстание в лагере ГУЛАГ. Все они – храбрые и несгибаемые, готовы бороться до последнего вздоха.

Авторы фильма прекрасно обрисовали кардинально разные политические взгляды. Если Даниил Красный предстает борцом за свободную Украину, в которой уважают права граждан, то Виктор Гуров искренне верит в советскую систему и Сталина.

Смотрите фильм "Красный" онлайн: видео

"Сломя голову" (2017)

Психологическая драма "Сломя голову" от Марины Степанской также доступна для бесплатного просмотра. События фильма происходят в современном Киеве, где главные 27-летние "негерои" пытаются сделать непростой выбор в сложных условиях "героического времени".

Смотрите трейлер к фильму "Сломя голову" онлайн: видео

"Иван Сила" (2013)

Это детский приключенческий фильм режиссера Виктора Андриенко. Главным героем увлекательной киноленты является выходец из Закарпатья Иван Фирцак. В 1928 году он был признан самым сильным человеком планеты. Некоторые силовые трюки Ивана Фирцака-Кротона и до сих пор никто не может повторить! Зрители увидят увлекательную историю успеха, признания и жизненных приключений.

Смотрите фильм "Иван Сила" онлайн: видео

"Александр Довженко. Одесский рассвет" (2014)

Короткометражный документальный фильм о легендарном Александре Довженко снял режиссер Артем Антонченко. Кинолента расскажет зрителям об истории успеха выдающегося украинца, который снимал свои первые ленты в Одессе.

Интересно, что главную роль исполнил актер и певец Сергей Бабкин. Авторы проекта уверяют, что еще такого артиста его поклонники не видели.

Смотрите фильм "Александр Довженко. Одесский рассвет" онлайн: видео

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"Предатель" (2017)

Фильм "Предатель" основан на реальных событиях, что еще больше привлекает внимание киноманов. Марко Хаммонд мастерски показал 1970-е годы советской Украины. По сюжету, куратор Одесской студии от КГБ дает приказ стажеру редактировать фильм известного режиссера о событиях украинской "гражданской войны". Девушка понимает, что должна сохранить видение режиссера, однако не хочет скрывать правду о советской оккупации Украины.

Смотрите фильм "Предатель" онлайн: видео

"Тайный дневник Симона Петлюры" (2018)

Кроме этого, в сети уже опубликовали фильм "Тайный дневник Симона Петлюры". Это знаменитая историческая драма о жизни главы Директории и главного атамана УНР Симона Петлюры. Главный герой фильма пытается сдержать агрессию большевистской России. Проиграв борьбу, он вынужден эмигрировать в Париж. Но и там из-за преследования Москвы его жизнь постоянно под угрозой.

Смотрите фильм "Тайный дневник Симона Петлюры": видео