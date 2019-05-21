Украинские художники покоряют мир сказочными существами из керамики: фантастические фото

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Работа "Нежные комарики"
Работа "Нежные комарики" / Facebook // @AnyaSlava

Украинский художественный дуэт Ани Стасенко и Славы Леонтьева завораживают мир своими невероятными изделиями из керамики. Из их фантазии рождаются удивительные существа, которые влюбляют в себя с первого взгляда.

Все они уникальны, потому что художник и художница не работают с шаблонами, а для каждой фигурки создают уникальный дизайн. Несмотря на это, почерк Стасенко и Леонтьева угадывается сразу – красочные цвета, необычные сюжеты и огромные добрые глаза сказочных созданий.

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Работа Ани Стасенко и Славы Леонтьева


Работа Ани Стасенко и Славы Леонтьева

Все фигурки выполняют вручную. Поскольку они имеют сложный детализированный узор, то на создание даже маленькой скульптуры высотой до 4 сантиметров тратят от трех дней. На более объемные – до 40 сантиметров – расходуется, соответственно, значительно больше времени. Работа может длиться даже больше месяца. 


Работа Ани Стасенко и Славы Леонтьева


Работа Ани Стасенко и Славы Леонтьева

Фантастические существа украинцев полюбились и за рубежом – там и покупают фигурки и расспрашивают секреты техники изготовления. 


Работа Ани Стасенко и Славы Леонтьева


Работа Ани Стасенко и Славы Леонтьева

По словам художественного дуэта, работы у них сейчас очень много. Следовательно, чтобы получить желаемую фигурку, приходится выстраиваться в очередь. Фигурки изготавливают исключительно на заказ. И, согласно пожеланиям клиента, разрабатывают уникальный дизайн. 


Работа Ани Стасенко и Славы Леонтьева


Работа Ани Стасенко и Славы Леонтьева

Сказочные существа Ани Стасенко и Славы Леонтьева: смотрите галерею

Все фото – AnyaSlava

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Исскусство
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