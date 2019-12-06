Украинские певцы отправились на Восток: поздравления бойцов с Днем Вооруженных сил Украины

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Украинские звезды поздравили защитников / Коллаж LifeStyle 24

Потап, Таяна, Оля Полякова, Тина Кароль, Ирина Билык, Александр Пономарев и группа "The Hardkiss" устроили импровизированные выступления для военных на передовой. Семь звездных бригад пели под гитару и разговаривали с армейцами. Те в свою очередь отблагодарили знаменитостей фронтовыми подарками и цветами.

Особый заряд оптимизма получили сегодня украинские военные, которые защищают государственные границы на Востоке Украины. Вместе с президентом Владимиром Зеленским к ним самолетом из столицы отправился настоящий звездный эшелон. Певцы, которые решились посетить передовую, несмотря на обстрелы и напряжение, выступили с семью концертами перед защитниками.

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Потап вместе с Таяной отправились к украинским героям в Крымском на Луганщине. Вместе с боевиками они исполнили украинские народные песни и собственные хиты. Им удалось наполнить радостью и позитивом боевую атмосферу.

С Днем Вооруженных сил Украины! Дорогие защитники, пусть у вас всегда хватает сил, крепости духа и веры! И в дальнейшем своим важным делом напоминайте всему миру о том, что наша страна в надежных руках,
– обратилась Таяна в своем инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Оля Полякова посетила защитников Марьинки и Красногоровки. Вместе они исполнили хиты королевы ночи "Шлепки" и "Бывший". Полякову поразило количество женщин в рядах украинских военных. Защитники подарили звезде бушлат, берет и много цветов.

Ирина Билык приветствовала с праздником 72 бригаду, которая сейчас дислоцируется в Золотом. Концерт провели прямо в солдатской столовой. В Станице Луганской бойцов тронула Тина Кароль, которая приехала к ним с тортом. Как утверждают сами военные, с ее приездом даже погода улучшилась и пасмурный день стал солнечным.

Александр Пономарев искренне говорил и задушевно пел в Авдеевке. В это время группа "The Hardkiss" выполняли свои чувственные композиции для армейцев в Троицком.

Кроме того, сегодня в на странице ООС в фейсбуке появилось трогательное поздравление с Днем Вооруженных сил Украины от многих певцов, телеведущих и спортсменов. Звезды желали бойцам выдержки, силы, здоровья и любви. Они в очередной раз напомнили защитникам, что родные и близкие ждут их дома целыми и невредимыми.

Телеведущий Сергей Притула вспомнил остроумную ситуацию, которая знаменовала его знакомство с Вооруженными силами Украины. В августе 2014 года он отправился в Луганскую область, чтобы передать помощь ребятам-спецназовцам. А бойцы поспешили спросить Притулу, правдивы ли слухи о его романе с Ольгой Фреймут.

После того поездок стало больше. И каждый раз, встречаясь с защитниками, я не уставал благодарить, что я и моя семья живем безопасно. За то, что я могу свободно гастролировать по Украине. Благодарить за то, что мои дети ходят в школу или в садик не под жужжание пуль, а под песни любимых исполнителей и под папино и мамино «люблю». Спасибо, независимо от звания, за вашу службу, за то, что стоите прочной стеной и не пускаете ту сволочь дальше,
– присоединился к поздравлениям коллег-звезд Сергей Притула.

Фото звезд с линии фронта / Instagram

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Вооруженные силы Украины Сергей Притула Ирина Билык Оля Полякова Потап Новости LifeStyle
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