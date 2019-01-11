Самые известные украинские щедривки для девушек: слова и видео

Издавна молодые девочки собирались вместе, чтобы пощедровать. Традиционно на щедривку заходили в те дома, где жили одинокие парни. Своими щедривками они желали счастья, доброботы и достатка хозяевам дома, за что их вознаграждали гостинцами. Самые известные и лучшие щедривки – читайте дальше.

В некоторых регионах Украины щедруют на старый Новый год – 13-14 января, однако кое-где – накануне Крещения, 18 января, вечером после второй Святой Вечери.

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Известные щедривки на украинском языке:

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва,

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Смотрите видео щедривки "Щедрик, щедрик, щедрівочка":

Ой сивая та і зозулечка

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Смотрите видео щедривки "Ой сивая та і зозулечка":

Старий Рік минає

Старий Рік минає,

Новий наступає,

Новий наступає!

Пане Господарю,

Великий Владарю,

Великий Владарю!

Дайте нам з полиці

Із медом пшениці,

Із медом пшениці!

А ще щось такого –

До того смачного,

До того смачного!

Не дайте нам стояти,

Впускайте до хати,

Впускайте до хати!

Новий Рік приходить,

Щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить!

Смотрите видео щедривки "Старий Рік минає":

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити.

Гу-гу-гу-гу-гу!

***

Як по селах ми ходили

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ось прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – янголятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Хай погибнуть до ноги

Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.

Щоб усі були здорові!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

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