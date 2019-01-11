Самые известные украинские щедривки для девушек: слова и видео

18 Читати новину українською
Украинские щедривки для девушек: текст - слушать песни онлайн
Щедривки на украинском языке слова / telegraf.com.ua

Издавна молодые девочки собирались вместе, чтобы пощедровать. Традиционно на щедривку заходили в те дома, где жили одинокие парни. Своими щедривками они желали счастья, доброботы и достатка хозяевам дома, за что их вознаграждали гостинцами. Самые известные и лучшие щедривки – читайте дальше.

В некоторых регионах Украины щедруют на старый Новый год – 13-14 января, однако кое-где – накануне Крещения, 18 января, вечером после второй Святой Вечери.

Читайте также: Когда колядуют, щедруют и посевают​

Известные щедривки на украинском языке:

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва,

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Смотрите видео щедривки "Щедрик, щедрик, щедрівочка":

Ой сивая та і зозулечка

Ой сивая та і зозулечка.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

 

А в одному та і не бувала.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А в тім саду три тереми:

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

 

У першому – красне сонце,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

У другому – ясен місяць,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

 

А в третьому – дрібні зірки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Ясен місяць – пан господар,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

 

Красне сонце – жона його,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Дрібні зірки – його дітки,

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Смотрите видео щедривки "Ой сивая та і зозулечка":

Старий Рік минає

Старий Рік минає,

Новий наступає,

Новий наступає!

Пане Господарю,

Великий Владарю,

Великий Владарю!

Дайте нам з полиці

Із медом пшениці,

Із медом пшениці!

А ще щось такого – 

До того смачного,

До того смачного!

Не дайте нам стояти,

Впускайте до хати,

Впускайте до хати!

Новий Рік приходить,

Щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить!

Смотрите видео щедривки "Старий Рік минає":

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір

Я щедрую у дядька.

Дайте, дядьку, пиріжка.

Як не дасте пиріжка –

Візьму вола за ріжка,

Та виведу на моріг,

Та й викручу кривий ріг,

Буду волом робити,

Кривим рогом трубити.

Гу-гу-гу-гу-гу!

***

Як по селах ми ходили

Як по селах ми ходили,

То щедрівочку зустріли.
З нею ось прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,

В охорону – янголятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Хай погибнуть до ноги
Наші кляті вороги.

Миру всім, добра, любові.
Щоб усі були здорові!

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Щедрий вечір, добрий вечір –
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!

Больше щедривок смотрите здесь:

 

Теги: LifeStyle Традиции Рождество Новости культуры
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
сегодня 14:28 Шоколадный фондан – рецепт и советы приготовления с видео
Богданна Рибак 60
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
10 января 17:15 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
83084
Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
10 января 13:00 Как снимали лучшие фильмы 2018 года: впечатляющие фото и видео из-за кулис
Альона Захарова 228
Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
9 января 17:00 Кейт Миддлтон – 37! Топ-5 королевских правил, которые никогда не нарушает герцогиня
Юлія Девда 922
Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
9 января 14:37 Winter Romantik Fest 2019: как украинские звезды готовили кутью из разных регионов – фотообзор
Анастасія Манюхіна 289
Zara: история успеха мирового бренда
9 января 13:01 Zara: история успеха мирового бренда
Марія Ягодка 432
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук