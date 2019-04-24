Украинские студенты придали классическим произведениям современные оттенки: забавные постеры

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Аллюзия на автопортрет Рене Магритта
Аллюзия на автопортрет Рене Магритта / Facebook // Projector

Студенты школы Projector представили проект, в котором классические произведения искусства остроумно, но органично соединились с современностью.

В школе отмечают, что полуфилософские картинки иронизируют над нами сегодняшниями, а картины помогают воплотить эту идею. В проекте можно увидеть, как святые читают чеки из супермаркетов или клоуна из McDonald's в компании героев "Танца" Антри Матисса.

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"Никто не создаст вторую Мону Лизу, но каждый может придать ее образу новый смысл", – отметили в Projector.

Выставку Back to the Future ("Назад в будущее") до 26 апреля можно посмотреть в киевской Gallery 83.

Аллюзия на картину Пабло Пикассо "Девушка на шаре"

Аллюзия на картину Анри Матисса "Танец"

Аллюзия на картину Питера Брейгеля-Старшого "Сельская улица с сельскими танцами"

 

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Теги: Новости культуры LifeStyle Новости LifeStyle
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