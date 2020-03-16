Туристы, которые находятся за рубежом, должны самостоятельно планировать возвращение в Украину

16 марта состоялся совместный брифинг представителей Минсоцполитики, таможенной службы и ГНСУ о мерах по противодействию распространению коронавируса.

Так, на вопрос журналистов что делать с украинскими туристами, которые застряли в Египте, первый заместитель главы ГНСУ дал аргументированный ответ.

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"Граждане с отдыха должны самостоятельно планировать свое возвращение назад. Мы их предупреждали о закрытии авиасообщения, сообщали перевозчикам, поэтому они должны принять это решение самостоятельно", – заявил Владимир Никифоренко.

По возвращении в Украину, все туристы, которые находились в Египте, должны пройти инкубационный период, который продлится 14 дней.

730 украинцев стали пленниками карантина в Египте: что известно

В двух отелях Шарм-эль-Шейха отдыхали 730 украинцев. В одном из них обнаружили двух людей с коронавирусом. У украинцев, находящихся на карантине в Украине нет коронавируса, однако они стали заложниками ситуации на 14 дней.

По истечении этого срока украинцам сделают экспресс-тесты и проверят на наличие Covid-19. Если результаты будут отрицательными, они вернутся домой.

Украинский консул сегодня вылетает в Шарм-эль-Шейх. Уже на месте он будет координировать помощь украинским туристам, которые оказались в вынужденном карантине в одном из отелей курорта.

Кроме того, в Киеве в центральном аппарате МИД создают специальную группу оперативного реагирования. Она будет предоставлять всю необходимую помощь посольству Украины в Египте.

Брифинг Минздрава по противодействию распространению коронавируса: смотрите видео онлайн