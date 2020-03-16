24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Туристы, которые находятся за рубежом, должны самостоятельно планировать возвращение в Украину

- Читати новину українською

16 марта состоялся совместный брифинг представителей Минсоцполитики, таможенной службы и ГНСУ о мерах по противодействию распространению коронавируса.

Так, на вопрос журналистов что делать с украинскими туристами, которые застряли в Египте, первый заместитель главы ГНСУ дал аргументированный ответ.

Читайте также: Проблема одна – отсутствие информации, – украинец о карантине, который застал его в Египте

"Граждане с отдыха должны самостоятельно планировать свое возвращение назад. Мы их предупреждали о закрытии авиасообщения, сообщали перевозчикам, поэтому они должны принять это решение самостоятельно", – заявил Владимир Никифоренко.

По возвращении в Украину, все туристы, которые находились в Египте, должны пройти инкубационный период, который продлится 14 дней.

730 украинцев стали пленниками карантина в Египте: что известно

В двух отелях Шарм-эль-Шейха отдыхали 730 украинцев. В одном из них обнаружили двух людей с коронавирусом. У украинцев, находящихся на карантине в Украине нет коронавируса, однако они стали заложниками ситуации на 14 дней.

По истечении этого срока украинцам сделают экспресс-тесты и проверят на наличие Covid-19. Если результаты будут отрицательными, они вернутся домой.

Украинский консул сегодня вылетает в Шарм-эль-Шейх. Уже на месте он будет координировать помощь украинским туристам, которые оказались в вынужденном карантине в одном из отелей курорта.

Кроме того, в Киеве в центральном аппарате МИД создают специальную группу оперативного реагирования. Она будет предоставлять всю необходимую помощь посольству Украины в Египте. 

Брифинг Минздрава по противодействию распространению коронавируса: смотрите видео онлайн

Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
сегодня
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Египет Путешествия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 12:04 В "девушки Бонда" обнаружили коронавирус: фильмы с Ольгой Куриленко, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк
14 марта 21:24 Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
Надія Біленко
14 марта 10:25 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк
13 марта 17:11 Без Мадонны и показов Армани: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
13 марта 11:48 "Пятница, 13": Что известно обо всех частях жуткого фильма
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук