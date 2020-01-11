Украинские звезды отправились на отдых: сексуальные фото топлес и в купальниках (18+)

Пока в Украине готовятся к снежной зиме, отечественные знаменитости нежатся на пляжах и демонстрируют соответствующие фото в сети. Кто из селебритиз устроил горячую фотосессию на отдыхе – смотрите в подборке LifeStyle 24.

Настя Каменских

Певица отправилась в Мексику со своим мужем Потапом. Именно там сексуальная Настя Каменских похвасталась роскошной фигурой в купальнике и черном пеньюаре.

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Алла Костромичева

А вот модель и судья шоу "Топ-модель по-украински" выбрала экзотический остров Сен-Барт, что в Карибском море. Оттуда Алла Костромичева опубликовала роскошные фото в купальнике, которые уже взбудоражили сеть.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Знаменитая чета ведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая нежатся на пляжах Сейшельских островов. Пара наслаждается отдыхом без сына Ивана, что видно на жарких снимках в сети.

Леся Никитюк

Популярная блогер и телеведущая Леся Никитюк, хоть и не поехала пока на отдых, все же поделилась пикантным снимком. На инстаграм-странице звезда с юмором написала, что может себе позволить публиковать фото 2019 года, где она позировала топлес.

Так все... Я заслужила... Заслужила выставить это фотку с прошлого года,

– написала она.

Злата Огневич

А вот успешная певица Злата Огневич таки нашла время в своем насыщенном графике и отправилась на отдых. Артистка призналась, что год у нее не было отпуска, поэтому теперь наслаждается солнцем и роскошным пляжем.

Маша Ефросинина

Не менее жарким снимком поделилась телеведущая Маша Ефросинина. На семейный отдых она выбрала закрытый красный купальник, который выглядел очень соблазнительно на звезде.