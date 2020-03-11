Украинские звезды отреагировали на карантин в государстве: Главное – без паники

Сегодня, 11 марта, Кабинет министров Украины объявил о введении мер, чтобы предотвратить распространение эпидемии коронавируса. Общенациональный карантин продлится с 12 марта по 3 апреля. Таким решением правительство уже успело спровоцировать панику в обществе, однако украинский шоу-бизнес поспешил успокоить сторонников.

С завтрашнего дня, 12 марта, все учебные заведения и места большого скопления людей и прекратят свою работу на следующие три недели. Кроме того, экстренно отменят все массовые мероприятия и авиасообщение со странами, где зафиксирована вспышка коронавирус.

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Чтобы уменьшить панику среди населения с обращениями к поклонникам выступили украинские звезды, которые поспешили выразить собственное отношение к предупредительных мероприятий.

Джамала

Певица не стала прибегать к рекомендациям, оставив эту роль специалистам. Она отметила, что именно выполняет элементарную профилактику – проветривает комнаты, моет руки с мылом, промывает нос специальным раствором или обычным мылом, пользуется оксолиновой мазью и прогуливается на свежем воздухе.

Карантин? Главное без паники!.. Не надеваю маску на улице. Маска нужна тем, кто уже заболел или имеет вероятность оказаться в одном помещении с больным. Давайте беречь свое здоровье и заботиться о наших близких,

– написала звезда.

Светлана Тарабарова

Артистка предложила своим поклонникам "собираться вместе" каждый четверг во время прямой трансляции на ее странице в инстаграме. Светлана Тарабарова предлагает устраивать импровизированные квартирники. Она готова ответить на вопросы фолловеров и даже исполнить песни на заказ.

Карантин – это приговор? От 12 марта объявлен карантин и запрещены массовые мероприятия... Надеюсь, это ненадолго и скоро мы встретимся на концертах в любом уголке Украины,

– высказалась певица.

Ирина Федишин: "Ну что там... карантин?! Главное – без паники!"

Потап

O.Torvald: "Пока еще нет официального документа с подробным разъяснением условий, регламента отмена массовых мероприятий. А потому нет оснований для отмены концертов".

Студия "Квартал 95": "Друзья, в связи с общегосударственным карантином концерты "Вечернего Квартала", которые должны были состояться 17 и 18 марта, также переносятся. Новые даты станут известны чуть позже. Следите за обновлениями на официальных ресурсах. Берегите себя! Всем здоровья!"

KAZKA: "Как вы уже знаете, 4 марта в столичном Дворце Спорта состоялся наш большой сольный концерт NIRVANA The Show. Невероятное шоу должно было стать началом запланированного всеукраинского тура по 28 городам, которое мы вынуждены перенести на более благоприятное время. Такое решение было принято нашей командой прежде всего с заботой о здоровье зрителей и участников коллектива и по рекомендации Министерства здравоохранения Украины относительно организации и посещения мероприятий массового сбора людей".