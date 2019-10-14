Украинские звезды поздравили военных с Днем защитника Украины

В понедельник, 14 октября, в Украине отмечают сразу несколько важных праздников – День защитника Украины, День казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. Такой день не обошли вниманием отечественные звезды, которые опубликовали на своих страницах щемящие поздравления. Как это было – читайте в материале LifeStyle 24.

Елена Зеленская

Одной из первых, кто поздравил украинцев, была первая леди Елена Зеленская. Еще утром она с главой государства почтила память погибших украинских защитников. Президентская чета возложила цветы и лампадки к Стене с именами погибших за единство Украины военных и правоохранителей, возле Михайловского Златоверхого монастыря. После этого Елена Зеленская обратилась к украинцам в сети.

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"Сегодня, в светлый день Покрова Пресвятой Богородицы мы отмечаем День защитника Украины и чтим наших храбрых защитников. Я хочу выразить уважение нашим воинам, медикам, волонтерам, журналистам, дипломатам и их семьям – всем тем, кто ежедневно оберегает нашу страну, наши семьи и наших детей. Хочу поблагодарить их семьи. Хочу почтить память всех тех героев, которые погибли, защищая Родину. Слава всем вам, украинцам – храбрым, сильным и несокрушимым. Слава Украине!" – написала она.

К своеобразному флешмобу поздравлений присоединились и представители украинского шоу-бизнеса. Ведущие, актеры и певцы написали свои слова благодарности военным, которые уже успели расстрогать сеть.

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Сергей Притула

"От имени своей семьи и всего коллектива шоу "Вар'яти" искренне поздравляю всех с Днем защитника Украины. Спасибо всем ребятам и девушкам, которые защищали и защищают Украину на всех видимых и невидимых фронтах! Спасибо вам за то, что наши дети ходят в школу под мирным небом. И простите, кого не уберегли. Мы благодарны! Мы ценим! Низкий поклон!" – обратился шоумен и ведущий Сергей Притула.

Святослав Вакарчук

"С Днем защитника Украины! Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые защищают государство. Спасибо добровольцам, братьям и сестрам, без которых сегодняшняя борьба была бы невозможной. Спасибо волонтерам. Низкий поклон родителям, которые ждут своих сыновей и дочерей. Благодарим и искренне сочувствуем тем, кто уже не дождется своих родных. Последние 5 лет мы защищаем свое государство всеми силами и будем продолжать это делать! С Днем защитника Украины!" – обратился политик и музыкант Святослав Вакарчук.

Ольга Фреймут

"С праздником Покрова и Днем защитника Украины. Пусть Матерь Божья покроет нас своим омофором", – написала Ольга Фреймут.

Юрий Горбунов

"С праздником! С Покровом и с Днем защитника Украины!" – поздравил телеведущий Юрий Горбунов.

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Тарас Тополя

"Антитела" поздравляют всех с Днем защитника Украины! Охраняют! Верят! Защищают! Каждый день за наш с вами покой, уют и мир стоят стеной! Не забываем и благодарим!" – написал фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Маша Ефросинина

"Мои защитники: от страхов, от одиночества, от грусти, от внешних обстоятельств! Мои защитники, которые принимают меня всякой! Поцелуйте срочно ваших родных защитников", – порекомендовала Маша Ефросинина.

Что известно про День защитника Украины?14 октября украинцы отмечают День защитника. Традицию ввели в 2014 году после событий Революции Достоинства и начала российской агрессии на Востоке государства. В Киеве и других украинских городах 14 октября запланированы патриотические мероприятия, шествия, праздничные концерты.