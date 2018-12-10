Украинские звезды предстали на картинах легендарных художников: потрясающие фото

Современное искусство стремительно развивается и находит невероятные проявления. Видное место занимает компьютерное искусство, или же диджитал арт. На днях сеть взорвали цифровые коллажи, на которых были изображены известные украинские звезды.

Надежда Дорофеева, Влад Яма, Монатик, Тина Кароль и Даша Астафьева неожиданно стали героями эффектного диджитал арта. Их фото искусно совместили с известными картинами легендарных художников. В частности, украинские звезды предстали на полотнах Леонардо да Винчи, Ван Гога, Яна Вермера, Томаса Гейнсборо.

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Для каждого артиста автор коллажей выбрал по три образа. Современные фото звезд очень стильно дополнили известные картины. Для сравнения автор проекта показал оригинальные произведения искусства. Стоит отметить, что результат проекта ошеломляет.

Даша Астафьева

Тина Кароль

Монатик

Надежда Дорофеева

Влад Яма