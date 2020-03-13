Украинские звезды снялись в ролике Минздрава о борьбе с коронавирусом

Новости о пандемии коронавируса появляются буквально каждую минуту. Украинские знаменитости поддержали инициативу Минздрава и снялись в информационном ролике против коронавируса.

Известные личности поддержали мастштабну информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины против распространения коронавируса. В видеоролике снялись: Монатик, Потап, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Павел Зибров и другие. Они призвали граждан соблюдать простые правила, чтобы уберечь себя от заболевания.

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Уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя от недуга не так уж и трудно. Достаточно придерживаться нескольких правил.

Известный певец Дмитрий Шуров в видео дезинфицирует руки спиртосодержащим антисептиком. Мишель Андраде протирает экран мобильного телефона влажными салфетками. Продюсер и рэпер Потап предлагает пользоваться для оплаты карточкой, ведь через наличные можно легко заразиться инфекцией. Павел Зибров призывает соотечественников не трогать лицо руками.

С помощью этого видео Минздрав еще раз стремится напомнить украинцам, что следует придерживаться простых рекомендаций, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и жизнь.

Коронавирус – это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!

– отмечают в видео.



Маша Ефросинина на съемках ролика для Минздрава / Фото: moz.gov.ua



Евгений Клопотенко принял участие в информационной кампании Минздрава / Фото: moz.gov.ua



Jerry Heil в информационном ролике против распространения коронавируса / Фото: moz.gov.ua



Потап призывает пользоваться бесконтактными способами оплаты / Фото: moz.gov.ua



Мишель Андраде советует протирать экран мобильного влажными салфетками / Фото: moz.gov.ua



Павел Зибров призывает не трогать лицо руками / Фото: moz.gov.ua



Дмитрий Шуров отмечает необходимость ​использования антисептиков / Фото: moz.gov.ua



Правила, которые помогут обезопасить себя от инфекции / Инфографика 24 канала

