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Украинские звезды снялись в ролике Минздрава о борьбе с коронавирусом

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Новости о пандемии коронавируса появляются буквально каждую минуту. Украинские знаменитости поддержали инициативу Минздрава и снялись в информационном ролике против коронавируса.

Известные личности поддержали мастштабну информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины против распространения коронавируса. В видеоролике снялись: Монатик, Потап, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Павел Зибров и другие. Они призвали граждан соблюдать простые правила, чтобы уберечь себя от заболевания.

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Уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя от недуга не так уж и трудно. Достаточно придерживаться нескольких правил.

Известный певец Дмитрий Шуров в видео дезинфицирует руки спиртосодержащим антисептиком. Мишель Андраде протирает экран мобильного телефона влажными салфетками. Продюсер и рэпер Потап предлагает пользоваться для оплаты карточкой, ведь через наличные можно легко заразиться инфекцией. Павел Зибров призывает соотечественников не трогать лицо руками.

С помощью этого видео Минздрав еще раз стремится напомнить украинцам, что следует придерживаться простых рекомендаций, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и жизнь.

Коронавирус – это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!
– отмечают в видео.


Маша Ефросинина на съемках ролика для Минздрава / Фото: moz.gov.ua


Евгений Клопотенко принял участие в информационной кампании Минздрава / Фото: moz.gov.ua


Jerry Heil в информационном ролике против распространения коронавируса / Фото: moz.gov.ua


Потап призывает пользоваться бесконтактными способами оплаты / Фото: moz.gov.ua


Мишель Андраде советует протирать экран мобильного влажными салфетками / Фото: moz.gov.ua


Павел Зибров призывает не трогать лицо руками / Фото: moz.gov.ua


Дмитрий Шуров отмечает необходимость ​использования антисептиков / Фото: moz.gov.ua


Правила, которые помогут обезопасить себя от инфекции / Инфографика 24 канала
 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle LifeStyle Потап Мишель Андраде Маша Ефросинина
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