Украинские звезды снялись в ролике Минздрава о борьбе с коронавирусом
Новости о пандемии коронавируса появляются буквально каждую минуту. Украинские знаменитости поддержали инициативу Минздрава и снялись в информационном ролике против коронавируса.
Известные личности поддержали мастштабну информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины против распространения коронавируса. В видеоролике снялись: Монатик, Потап, Jerry Heil, Michelle Andrade, Маша Ефросинина, Павел Зибров и другие. Они призвали граждан соблюдать простые правила, чтобы уберечь себя от заболевания.
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Уменьшить риски инфицирования и обезопасить себя от недуга не так уж и трудно. Достаточно придерживаться нескольких правил.
Известный певец Дмитрий Шуров в видео дезинфицирует руки спиртосодержащим антисептиком. Мишель Андраде протирает экран мобильного телефона влажными салфетками. Продюсер и рэпер Потап предлагает пользоваться для оплаты карточкой, ведь через наличные можно легко заразиться инфекцией. Павел Зибров призывает соотечественников не трогать лицо руками.
С помощью этого видео Минздрав еще раз стремится напомнить украинцам, что следует придерживаться простых рекомендаций, чтобы не ставить под угрозу свое здоровье и жизнь.
Коронавирус – это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!
– отмечают в видео.
Маша Ефросинина на съемках ролика для Минздрава / Фото: moz.gov.ua
Евгений Клопотенко принял участие в информационной кампании Минздрава / Фото: moz.gov.ua
Jerry Heil в информационном ролике против распространения коронавируса / Фото: moz.gov.ua
Потап призывает пользоваться бесконтактными способами оплаты / Фото: moz.gov.ua
Мишель Андраде советует протирать экран мобильного влажными салфетками / Фото: moz.gov.ua
Павел Зибров призывает не трогать лицо руками / Фото: moz.gov.ua
Дмитрий Шуров отмечает необходимость использования антисептиков / Фото: moz.gov.ua
Правила, которые помогут обезопасить себя от инфекции / Инфографика 24 канала