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Украинские звезды записали видеообращение против распространения коронавируса: видео

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Новости о пандемии коронавируса заполнили все информационное пространство и звучат из каждого уголка. Монатик, Олег Винник, Настя Каменских и другие украинские знаменитости вместе с Минздравом сняли видеообращение к гражданам в связи с распространением инфекции и призвали беречь себя.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, поражает не только обычных людей, но и известных личностей. Количество инфицированных увеличивается чуть ли не ежеминутно, и это действительно впечатляет. Звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к масштабной информационной кампании Минздрава и записали ролик-обращение, в котором призвали всех оставаться дома и соблюдать правила безопасности, которые могут помочь спасти жизнь.

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Министерство здравоохранения ввело информационную кампанию против распространения коронавируса. К ней присоединились такие известные люди, как Монатик, Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник, Дзидзьо и TAYANNA.

Они призвали соблюдать простые правила, которые помогут снизить риски заболевания и обезопасить себя. В ролике неоднократно подчеркивают то, что при первых симптомах болезни следует обратиться к семейному врачу.

Коронавирус – это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!
– говорится в обращении.

Украинские звезды против коронавируса: смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 16 марта в Украине есть 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 1 смерть от этой болезни. Граждан призывают соблюдать карантин, правила гигиены и оставаться дома. Если же у вас появились симптомы болезни – обращайтесь к врачу.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 LifeStyle Олег Винник Дзидзьо Настя Каменских Оля Полякова Монатик
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