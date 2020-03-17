Украинские звезды записали видеообращение против распространения коронавируса: видео

Новости о пандемии коронавируса заполнили все информационное пространство и звучат из каждого уголка. Монатик, Олег Винник, Настя Каменских и другие украинские знаменитости вместе с Минздравом сняли видеообращение к гражданам в связи с распространением инфекции и призвали беречь себя.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, поражает не только обычных людей, но и известных личностей. Количество инфицированных увеличивается чуть ли не ежеминутно, и это действительно впечатляет. Звезды украинского шоу-бизнеса присоединились к масштабной информационной кампании Минздрава и записали ролик-обращение, в котором призвали всех оставаться дома и соблюдать правила безопасности, которые могут помочь спасти жизнь.

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Министерство здравоохранения ввело информационную кампанию против распространения коронавируса. К ней присоединились такие известные люди, как Монатик, Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник, Дзидзьо и TAYANNA.

Они призвали соблюдать простые правила, которые помогут снизить риски заболевания и обезопасить себя. В ролике неоднократно подчеркивают то, что при первых симптомах болезни следует обратиться к семейному врачу.

Коронавирус – это вызов для человечества. Мы можем его принять, и решить проблему вместе!

– говорится в обращении.

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Отметим, по состоянию на 16 марта в Украине есть 7 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 1 смерть от этой болезни. Граждан призывают соблюдать карантин, правила гигиены и оставаться дома. Если же у вас появились симптомы болезни – обращайтесь к врачу.



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