Украинских артистов-гастролеров в России нужно лишать гражданства, – Кондратюк

В отношении украинских артистов, которые гастролируют в России, нужно применять санкции в виде крупных штрафов и даже лишать их гражданства.

Такое мнение высказал украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. Он также ответил, что делать с аудиторией украинских артистов, которые гастролируют в России.

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А что вы можете сказать об аудитории, которая любит петь песни на Марсе? Ничего. Просто нужно было вывести на ноль такое понятие, как гастроли в РФ! Гастролируешь – плати большие штрафы, или теряй гражданство,

– заявил Кондратюк в интервью "Апострофу".

Он привел пример певицы MARUV, которая победила в Национальном отборе на Евровидение-2019, однако решила не ехать на конкурс, отдав предпочтение концертам в России. По словам Кондратюка, певицу с самого начала нельзя было допускать к участию в Нацотборе на песенный конкурс.

Украине необходимо на уровне закона ввести запрет на любые контакты своих граждан со страной-агрессором, убежден продюсер. Кондратюк отметил, что у него сложилось впечатление, что государство не уважает себя и своих граждан.

Продюсер выступает за полный разрыв контактов с Россией, за введение визового режима с ней и за общение с этой страной через третье государство – желательно через то, на которое Россия имеет наименьшее влияние.

"Иначе – это какая-то гибридность. Для меня неестественно общаться со своим насильником, для некоторых украинских политиков – естественно. Почему? Спросите у них", – резюмировал ведущий.

Почему MARUV не представит Украину на Евровидении-2019? По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 MARUV одержала победу. После критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначных высказываний артистки о войне на Донбассе, Национальная общественная телерадиокомпания и MARUV не подписали необходимое для участия в Евровидении соглашение.



Впоследствии представители НОТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить Украину на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не представит Украину на песенном конкурсе, который состоится в Тель-Авиве.