Отечественная лента, в которой сыграл голливудский актер Скотт Эдкинс, выйдет в прокат в более чем 20 странах мира. Права на показ боевика "Наследие лжи" выкупили знаменитые стриминговые компании, которые и будут транслировать фильм. Кроме этого, в некоторых странах премьера новинки украинского кино пройдет в кинотеатрах.

По словам продюсера ленты Аллы Белой, стриминговые платформы Amazon Prime и Apple Plus будут иметь в списке фильмов украинский "Наследие лжи". Следовательно, зарубежные киноманы смогут посмотреть фильм уже с 28 июля 2020 года. Захватывающий боевик со Скоттом Эдкинсом покажут в США, Канаде, Австралии, Латинской Америке, Германии, Франции, Италии, Японии, Китае, Польше, Румынии и др.

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"Первая премьера с Lionsgate в США стартует 28 июля, в Китае фильм будет прокатывать FOX. Amazon и Apple уже взяли фильм на свои платформы. В Азии фильм выходит не только на платформах, но и в кинотеатрах", – рассказала Алла Белая.

Это невероятный успех украинского фильма, которым стоит гордиться, ведь зрелищные кадры, снятые в Киеве, и непревзойденную игру отечественных и британских актеров покажет весь мир.

Что известно о фильме "Наследие лжи"

Без сомнения, внимание мировых кинодистрибьюторов к фильму "Наследие лжи" привлек захватывающий сюжет ленты. В центре событий боевика – бывший спецагент МИ-6 Мартин Бакстер, который приезжает в Киев по просьбе журналистки Саши Степаненко. Она просит бывшего оперативника помочь ей раскрыть правду о секретных спецоперациях международных спецслужб. Шпионскую историю может раскрыть только спецагент, ведь Мартин Бакстер знает, как работает вся система.

Главную роль в фильме "Наследие лжи" исполнил британский актер Скотт Эдкинс, которого можно увидеть в успешных боевиках Голливуда и даже лентах Marvel. Кроме этого, к съемкам ленты присоединились актеры:

Скотт Эдкинс

Юлия Соболь

Онор Нифси

Гордон Александер

Марко Робинсон

Татьяна Носенко

Анна Буткевич

Сергей Калантай

Уильям Форсайт

Смотрите трейлер к фильму "Наследие лжи": видео