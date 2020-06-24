Из-за пандемии коронавируса Каннский кинофестиваль отгремит уже в 2021 году. В знаковом событии примут участие и украинцы. В частности, создатели фильма "К счастью" будут подавать психологическую драму на рассмотрение критиков. В чем особенность фильма и чем лента собирается покорить Канны – узнавайте в материале 24 канала.

Про что фильм "К счастью"

Психологическую драму "К ​​счастью" режиссер Винсент Меттель создавал на протяжении почти года. Сейчас фильм находится на последней стадии редактирования, а украинские и мировые киноманы смогут его посмотреть с 3 декабря 2020 года, сообщает 24 канал.

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Лента является особенной, ведь нарушает важную социальную тему – жизнь человека с ДЦП. По сюжету, главный герой теряет дом и ищет средства к существованию. Но настойчивость и необычайная сила воли помогают ему не только выживать в этой сложной ситуации, а по-настоящему жить! Поэтому зрители смогут увидеть, как человек преодолевает жизненные трудности и страхи на пути к воплощению своей мечты.

"Это фильм-мотиватор. Главная наша цель – чтобы украинское общество, далеко не идеальное, переформатировало сознание и по-другому посмотрело вокруг себя. А во-вторых, этот фильм для людей, которые потеряли веру в себя, которые боятся показать себя этому мира, выйти в мир ... Возможно, просмотрев ленту, они поверят в свои силы, поставят новые цели, даже небольшие, и будут идти к ним хотя бы маленькими шагами", – рассказал журналистам 24 канала главный актер Григорий Гришкан.

Смотрите тизер к фильму "К ​​счастью": видео

По словам режиссера "К счастью" Винсента Меттеля, несмотря на мрачность сюжета работа получилась очень светлой. Все потому, что она ярко показывает: счастье и судьба зависит от человека.

Лента показывает, что на самом деле все зависит только от человека, а не от обстоятельств. Потому обстоятельства героя Григория такие, что им не позавидует никто. Герой Григория проходит все девять кругов ада и доходит до своего счастья,

– добавил режиссер Винсент Меттель CinemaInUA.

В чем особенность фильма "К счастью"

Впервые в истории украинского кино главную роль получил актер с легкой формой двигательного синдрома. К тому же, Григорий Гришкан – непрофессиональный актер, что не помешало ему убедительно сыграть главную роль и реалистично передать историю человека, который готов бороться за свое будущее, несмотря ни на что.

В комментарии 24 канала звезда фильма "К счастью" заверил: история его персонажа вымышленная.

Это вымышленная история. Я играю человека, у которого нет ничего, от которого отказалась родная мама, а отца он вообще не знал. Когда мой герой вырос, у него была одна пенсия, он скитался по улицам и встречал как хороших, так и плохих людей,

– рассказал Григорий Гришкан.

Но герой "К счастью" будет не только налаживать свою жизнь, но и найдет любовь. В фильме Григорий встретит женщину, которая станет своеобразным мотиватором для него.



Герои фильма "К счастью"/ Фото CinemaInUa

Главные актеры фильма "К счастью":

Григорий Гришкан

Вильгельмина Петровская

Ольга Соломахина

Даниил Скитковский

Мария Ярмоленко

Нелли Колотовкина

Винсент Меттель

Олег Герасименко

Ирина Васильченко

"К счастью" и Канны

Киноленту подавали на Каннский кинофестиваль 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие отменили и перенесли на 2021 год. Григорий Гришкан рассказал, что авторы ленты будут повторно пробовать попасть в Канны, ведь украинская драма "К счастью" может понравиться критикам.

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Пока же представители проекта ищут кинодистрибьютора, чтобы лента смогла побывать в национальном прокате. Часть средств от показов "К счастью" планируют передать на благотворительность.

