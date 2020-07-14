Талантливый режиссер Антонио Лукич начал работу над новым телепроектом "Секс, инста и ВНО". Согласно анонсу, сериал будет рассказывать о жизни украинских подростков и покажет их историю без цензуры.

Идею сериала придумали, когда украинская молодежь показывала свою обеспокоенность насчет сдачи ВНО во время карантина. Тогда, по словам Антонио Лукича, и возникло стремление экранизировать историю подростков, но подать ее правдиво и с юмором.

Смотрите также 6 украинских комедий, от которых невозможно удержать смех

"История про подростков, озабоченных будущим ВНО, сразу же привлекла меня своей честностью и попыткой поговорить со зрителем о серьезном, но легко, без лишнего пафоса и с юмором. Когда я прочитал сценарий, сразу же был возволнован и сам, поэтому предупредил всех участников съемочного процесса: главное не испортить эту историю. Сериал обещает быть захватывающим, смешным и провоцировать у зрителя целый спектр эмоций и чувств", – рассказал Антонио Лукич.

13 июля начались съемки сериала "Секс, инста и ВНО". По сюжету, четверо подростков и их друзья переживают все классические проблемы своего поколения Z. Однако ко всему прочему они готовятся к экзаменам, которые могут решить их судьбу. Поскольку лента предназначена для онлайн-показа, то в ней авторы проекта захотели максимально реально показать все события, поэтому местами сюжет будет без цензуры или каких-то фильтров, а вещи будут называть своими именами.

Интересно, что на съемки авторы проекта пригласили еще неизвестных актеров, которые учатся в университете имени Ивана Карпенко-Карого. Кроме этого, в кадре появятся и знаменитые звезды украинского кино.

Актеры сериала "Секс, инста и ВНО":

Ганнуся Ярмоленко

Андрей Максимов

Соня Слюсаренко

Карина Черчевич

Виталий Зеленый

Любава Шокля

Наталья Васько

Ирма Витовская-Ванца

Ирина Кудашова

Юлия Гамалий

Премьера сериала запланирована на осень 2020 года.