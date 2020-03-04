Украинский Beatles и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке

4 марта музыкальному гению Владимиру Ивасюку мог бы исполниться 71 год. И хотя он прожил слишком короткую жизнь, Ивасюк стал легендой, а его произведения неизбежно вошли в украинскую историю.

Кто такой Ивасюк?

Будет странно, если вы еще не слышали о Владимире Ивасюке, но на всякий напомним – это известный украинский композитор-исполнитель и поэт, совершивший настоящую революцию в украинской культуре.

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Он стал одним из основателей украинской эстрадной музыки. Ивасюк написал 107 песен, значительную часть из которых вы непременно слышали. В частности, "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас" и другие.



Владимир Ивасюк – феномен украинской культуры

Кроме того, он является автором 53 инструментальных произведений и написал музыку к нескольким спектаклям.

Его песни – настоящие шедевры украинской культуры. Их пели дома, играли на танцах, крутили по радио и телевизору. Одним словом – топ-музыкант того времени.

Самые известные каверы на песни Ивасюка: смотрите видео

Итак, расскажем вам несколько малоизвестных фактов про Ивасюка.

Ивасюк – медик, художник, скрипач

Говорят, что талантливые люди имеют талант абсолютно во всем. Таким был и Владимир.

Все знают Ивасюка как легендарного музыканта и композитора. Но мало кому известно, что по специальности он – медик. Заканчивал Львовский медицинский институт, в аспирантуре изучал патологическую физиологию – науку, изучающую физиологию больного организма – общие закономерности возникновения, развития и завершения болезни.

Кроме того, он был прекрасным скрипачом – играл на альте, прекрасно играл на фортепиано и гитаре.

И не музыкой единой. Владимир Ивасюк был очень многогранным – он имел еще и незаурядный талант к рисованию. Рисовал акварельными красками или простым карандашом натюрморты, автопортреты, шаржи, карикатуры, пейзажи и портреты выдающихся людей.



Владимир Ивасюк: портрет сестры

Ивасюк и Ленинопад в Украине

Да-да, именно 17-летний Владимир, который родился 4 марта 1949 года в городе Кицмань, что на Буковине, получил наказание – 15 суток в отделении милиции за то, что надел с товарищами на бюст Ленина в парке фуражку. Убегая, ребята затронули бюст – он упал и надбился.

Из-за инцидента Владимира хотели выгнать из школы и не выдать аттестат, а он шел на золотую медаль. Из-за скандала семье пришлось переехать в Черновцы.

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Первая песня и "Червона рута"

Ивасюк уже в 15 лет написал музыку к стихотворению, которое написал отец. Это была "Колискова".

"Червона рута", написанная Ивасюком в 1970 году, стала отдельным культурным явлением в музыке. Она настолько популярна, что стала народной. Песня звучала в разных уголках мира, на нее созданы десятки кавер-версий.

София Ротару – "Пісня буде поміж нас": смотреть видео онлайн

Но мало кто знает, что песня была посвящена Марии Соколовской, которую называли Мусей. Она училась в одной группе с Ивасюком в медицинском институте. Володя был в нее влюблен.

"Червона рута" дала молниеносное начало карьере Софии Ротару, которая ее выполняла.

Еще один интересный факт – эта песня в исполнении Владимира Ивасюка, Василия Зинкевича и Назария Яремчука прозвучала на Центральном телевидении СССР. Для тех лет это было невероятное явление – украинская музыка в прямом эфире советского телевидения.

Владимир Ивасюк, Василий Зинкевич и Назарий Яремчук – "Червона рута": смотреть видео онлайн

Как-то ради песен Ивасюка на Центральном телевидении на целых 15 минут задержали выход программы "Время". А это – большое признание и своеобразная победа.

А еще на одном из торжественных мероприятий в киевском Мариинском дворце выступал ансамбль "Смеричка" с песней "Червона рута". Тогда Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев не удержался, подошел к музыкантам и начал подпевать.

Украинский "Beatles"

Основанный Ивасюком ансамбль "Буковинка" произвел в те времена такой фурор, что его начали сравнивать с британскими The Beatles.

А произошло это потому, что на советском пространстве только начали появляться вокально-инструментальные ансамбли. А "Буковинка" в то время отличалась среди всех очень ритмичным и необычным репертуаром.

Возможно, если бы все это происходило в Великобритании – вероятно, Ивасюк имел бы все шансы создать серьезную конкуренцию самому Джону Леннону.

Песня Ивасюка "Капелюх" – выполняет "Пиккардийская терция": смотреть видео онлайн

Ани Лорак и Ивасюк

Ага, удивитесь вы – что у них могло быть общего. Владимиру тогда было 29, и его семья переехала из дома в Кицмани. Поэтому в дом поселили деда Каролины Куек, теперь всем известной как Ани Лорак.

Поэтому новорожденная Каролина лежала в той детской кроватке от предыдущих хозяев, которыми была семья Ивасюков.

Там певица провела свои детские годы. Но если раньше этим украинцы бы восхищались, теперь Ани Лорак своими постоянными гастролями в России у многих вызывает отвращение.



Ани Лорак жила в доме Владимира Ивасюка

Загадочная смерть

Поскольку песни Ивасюка пели дома, играли на танцах, крутили по радио и телевизору, такая популярность не могла остаться без внимания советской власти – им заинтересовался КГБ.

По одной из версий, именно спецслужбы КГБ в 1979 году повесили музыкального гения в Брюховецком лесу под Львовом. Но правоохранители говорили только одно – это было самоубийство. Но лицо Владимира было изуродовано, а пальцы – поломаны. Уголовное производство так и осталось нераскрытым.

Владимир Ивасюк – "Водограй": смотреть видео онлайн

Акт неповиновения

На похороны 30-летнего Владимира Ивасюка пришли более 10 тысяч человек. На его могиле были кипы цветов и венков. В тот же день полиция все выбросила, но на следующий день люди принесли еще больше цветов.

Так продолжалось в течение месяца. Во времена СССР это было своеобразным актом гражданского неповиновения.

Владимир Ивасюк ушел из жизни таким молодым. И если бы он еще был жив, то обязательно написал бы еще не один легендарный хит. Но несмотря на это он остается феноменом украинской культуры!



Похороны Ивасюка стали символом украинского протеста