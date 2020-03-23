Украинский бренд Bevza выпускает защитные костюмы для врачей

Бренд Bevza смог достичь популярности в мировой модной индустрии. Основательница компании Светлана Бевза объявила, что отныне дизайнеры будут одевать не только именитых звезд, но и украинских врачей. Bevza направит свое производство на пошив защитных костюмов.

Немало известных домов моды согласились спасать систему здравоохранения в родных странах. Одни из них жертвуют колоссальные суммы на нужды медицинской отрасли, а другие обеспечивают вещами первой необходимости. На инстаграм-странице марки Bevza появилось видео, которым владелица анонсировала старт изготовления спецодежды для людей, которые находятся в первой группе риска заболевания коронавирусом – врачей.

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Светлана Бевза отметила, что Украина находится под угрозой вспышки заражения, именно поэтому Bevza начала поддержала инициативу иностранных коллег и начала выпуск защитных комбинезонов для врачей. Бренд будет обеспечивать работников медицинских учреждений бесплатно.

"Мы с лучшими мастерами собрались, чтобы изготовить спецодежду для наших медицинских работников. Мы делаем это бесплатно, поскольку считаем это нашим долгом. Мы все должны быть сознательными, чтобы побороть этот вирус как можно скорее. Будьте здоровы и оставайтесь дома", – сообщила основательница Bevza.

На страницах социальных сетей Светлана Бевза опубликовала фото и видео, которые показывают процесс создания спецодежды и образец защитного костюма.

Напомним, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество больных – в Киевской (49 человек) и Черновицкой (25 человек) областях. Смертельный недуг уже унес жизни 3 человек. О выздоровлении первого человека в Украине стало известно 20 марта. У 39-летнего мужчины из Черновцов тесты на коронавирус дважды были отрицательными.