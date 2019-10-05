Украинский дизайнер Андре Тан впервые показал свою коллекцию в Париже: фото

Один из самых известных украинских дизайнеров Андре Тан презентовал свою коллекцию одежды весна-лето 2020 в Париже в рамках Недели моды. Поддержать украинца приехало немало звезд, среди которых – Леся Никитюк, Оля Полякова, Юрий Горбунов, Анна Буткевич, Екатерина Осадчая, а также посол Украины во Франции Олег Шамшур и другие.

С 23 сентября по 1 октября в Париже длилась Неделя моды, на которой немало люксовых марок представили свои коллекции. Среди дизайнеров был также и украинец Андре Тан.

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Андре Тан признается, что для него Париж – это "потрясающе шармовитые парижанки, влюбленные, очаровательные вечерние улицы, живой блеск шумных ресторанчиков на Елисейских полях". Но модный Париж, по словам дизайнера, "это совсем другая мелодия".

Мы это сделали, мы впервые показали коллекцию в Париже. ...В мире парижской моды сосуществуют миллионы разных стилей – совсем как в океане плавают миллионы разных рыб. Отыскать свой стиль в этом многообразии форм вполне реально, достаточно не полениться в это нырнуть,

– отмечает украинский модельер.

​Андре Тан впервые показал свою коллекцию в Париже

Показ назывался "Полночь в Париже" и проходил в культурно-информационном центре при Посольстве Украины, более известном, как дом, в котором жил Ален Делон и Роми Шнайдер. Коллекция была выполнена в золотых, медных и серебряных цветах.

Главными словами, которыми можно описать, были женственность, сдержанная сексуальность и жизнеутверждающие цвета.

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Андре Тан впервые показал свою коллекцию в Париже



Андре Тан впервые показал свою коллекцию в Париже