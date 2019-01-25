Украинский дизайнер Юлия Магдич устроила роскошный показ вышиванок в Давосе: фото

В Украинском Доме в Давосе состоялся первый модный показ на Международном экономическом форуме за все годы его существования. 24 января украинский дизайнер Юлия Магдич продемонстрировала всему миру вышиванки, в которых модели выходили на подиум под легендарную композицию Николая Леонтовича "Щедрик".

Юлия Магдич отмечает, что в Давосе, Швейцария, лишь 21 процент женщин-лидеров, все остальные – мужчины. Поэтому она вместе со своей командой ставит цель изменить это и в следующем году привлечь к форуму больше женщин.

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Я уверена, что сегодня Украина интересна миру не только своим агросектором. Наиболее привлекательными отраслями для инвестиций остаются интеллектуальные и креативные индустрии, ведь они не терпят рисков в странах с нестабильной политической системой. Инвестиции в фэшн-индустрию в 2019 вырастут втрое,

– уверена модельер Магдич.

Стоит добавить, что вышиванки украинского дизайнера пользуются большой популярностью. Среди самых знаменитых звезд, которые их надевали – Леди Гага, руководитель избирательного штаба США Хиллари Клинтон, министр обороны Эстонии Иева Ильвес, вице-премьер-министр Украины по евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе, исполнительный директор Института по проблемам женщин в США Мелан Вервир и глава украинского дома в Давосе Алекса Сопивски.

Показ вышиванок Юлии Магдич в Давосе / Пресс-служба

Смотрите видео с показа вышиванок Юлии Магдич в Давосе: