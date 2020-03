Украинский дизайнер Руслан Багинский стал героем статьи The New York Times

Известный украинский дизайнер, мастер шляпок Руслан Багинский стал героем статьи американского издания The New York Times, где его назвали "роскошным шляпником для звезд инстаграма".

Работы Руслана Багинского уже примерили звезды мирового уровня. В его шляпках красовались Белла Хадид, Мадонна, Джиджи Хадид, Жанель Моне и Кайя Гербер. Дизайнер развивает стиль и культуру Украины и показывает ее миру.

Читайте также: Андре Тан показал главные тренды весны-лета 2020: фото

В материале The New York Times пишут, что наибольшую популярность принесла Руслану кепка ручной работы из войлока, твида и других материалов. Также отмечают, что три года назад Багинский написал модели Белле Хадид, а она направила его к своему стилисту. Вскоре Хадид пришла на вечеринку в рамках New York Fashion Week в вишнево-красной кепке.

Головные уборы Багинского продаются во многих уголках мира, однако сам дизайнер говорит, что не готов изготавливать их за пределами Украины.

Мне очень важно держать производство в Украине. Речь идет о трудоустройстве местных людей. Но это также о том, чтобы показать стиль и культуру Украины миру,

– отмечает Руслан.

К слову, первая леди Украины Елена Зеленская также примерила головной убор от Руслана Багинского во время визита Папы Римского Франциска.