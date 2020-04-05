Украинский дизайнер создает шляпы для мировых звезд: увлекательное видео

Руслан Багинский – украинский дизайнер, который основал именной бренд по производству головных уборов. Его шляпы полюбили Мадонна, Памела Андерсон и еще десятки звезд в мире. Как львовянин шел к мировой славе – читайте в материале 24 канала.

С чего начинал дизайнер

Руслан учился на географическом факультете Львовского университета имени Франко. Однако еще студентом осознал, что его призвание – это мода. Работал стилистом, изучал жизнь именитых кутюрье.

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Большое впечатление на парня произвела история Коко Шанель, которая начинала с дамских шляпок. Вдохновляясь архивными фотографиями украинцев начала XX века, львовянин загорелся идеей возродить культуру ношения головных уборов.

Первым инвестором Багинского стала его бабушка, которая дала внуку 200 долларов в развитие собственного дела. В 2013 году Руслан стал изготавливать классические федоры и стилизации под соломенные шляпы.

Шляпы для мировых звезд

Украинские знаменитости. Слухи о талантливом львовском модельере распространялись очень быстро. Вскоре его аксессуары украсили головы певицы Тины Кароль и телеведущей Кати Осадчей.

Дизайнер получил всемирную известность благодаря сети Instagram. Там известные украинские модницы щеголяли оригинальными шляпками.

Руслан понял, что молодому бренду без больших бюджетов и связей нужно делать ставку на этот простой и доступный способ популяризации.

Звезды из-за рубежа. Вместе с партнером Петром Ясинским сами писали звездам и стилистам. Одной из первых откликнулась американская супермодель Белла Хадид.

Звезда поделилась фото в кожаной фуражке украинского бренда на своей странице в инстаграм, где имеет почти 30 миллионов подписчиков.

Головные уборы от украинского дизайнера пришлись по душе и Мадонне. Накануне своего 60-летия певица снялась в фотосете для итальянского Vogue.

Один из образов дополнила работа Багинского – шляпа с вышитыми сердечками, стрелами и цитатой из ее новой песни.



Мадонна в шляпе бренда Ruslan Baginskiy

Тейлор Свифт, Кая Гербер, Пэрис Хилтон – список звездных клиентов львовянина только пополняется.

Как Багинский комментирует свой успех

Украинец выпускает четыре коллекции в год, две из них представляет в шоу-руме в Париже во время Недели моды. Официальную продукцию бренда можно найти более чем в 150 престижных магазинах во всем мире.

Но встречаются и подделки. Багинский воспринимает это как еще одно доказательство успешности. И шутит:

Сначала ты известный в узком кругу друзей, потом становишься популярным у себя в городе, стране. А потом подделки под тебя появляются везде.

Несмотря на стремительную мировую славу, по словам Руслана, очень важно, чтобы шляпы производили именно в Украине. "Речь идет о трудоустройстве местных жителей. Но также это отличный способ показать стиль и культуру Украины миру", – отмечает дизайнер.