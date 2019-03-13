Украинский фестиваль "Книжный Арсенал" в Лондоне назвали лучшим в 2019 году

Литературный фестиваль "Книжный Арсенал" в Киеве, который традиционно проходит в Художественном Арсенале с 2011 года, признан лучшим фестивалем по версии Лондонской книжной ярмарки. Кроме этого украинское литературное событие получило награду International Excellence Awards 2019.

Церемония награждения премией от Лондонской ярмарки состоялась 12 марта 2019 года.

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"Книжный Арсенал" стал литературным фестивалем года-2019 по версии Лондонской книжной ярмарки! За блестяще курированную мультидисциплинарную программу, которая, однако, не выпускает из фокуса внимания книгу! Это фантастика!

– говорится в сообщении представителей "Книжного Арсенала" в Facebook.

Стоит добавить, что награда International Publishing Industry Excellence Awards – это международная премия Лондонской книжной ярмарки и Британской ассоциации издателей, которая имеет целью продемонстрировать мировые достижения и инновации издательского дела.

Что известно о фестивале "Книжный Арсенал" в Украине?​Впервые его провели в 2011 году в Художественном Арсенале. Основателем международной книжной ярмарки является Наталья Заболотная. В течение восьми лет существования литературного события в столицу Украины приезжало десятки тысяч посетителей как из Украины, так и из-за рубежа. Кроме покупки новинок в украинских издательствах, посетители могут побывать на различных мастер-классах, лекциях, панельных дискуссиях и тому подобное. В 2019 году "Книжный Арсенал" продлится 22-26 мая в Художественном арсенале.