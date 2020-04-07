Авторы фильма "Атлантида" показали жизнь после окончания войны на Донбассе: трейлер и постер

Осенью 2020 году на широкий экран выйдет долгожданная кинолента Валентина Васяновича "Атлантида". В сети актеры проекта представили официальный трейлер и постер фильма.

По сюжету, события разворачиваются в 2025 году, когда Украина победила Россию в войне на Донбассе. Оккупированная территория государства возвращается в ее состав. Однако земля Донбасса за 11 лет военных действий становится непригодной для жизни и больше напоминает опустошенный пустырь. Но и на фоне таких видов может зародиться любовь, что мастерски показали авторы "Атлантиды".

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Мировая премьера киноленты состоялась во время Венецианского кинофестиваля. Украинский фильм "Атлантида" покорил экспертов и одержал победу в категории "Горизонты". Но это не единственное отличие новинки режиссера Валентина Васяновича. Фильм получил гран-при международных кинофестивалей Франции, Норвегии и Беларуси, а также специальный приз жюри кинофестиваля в Токио и премию за лучшую операторскую работу на фестивале в Севилье.

После фурора за рубежом киноленту "Атлантида" готовят к показу в Украине. Премьера запланирована на 5 ноября 2020 года.

Интересно, что главные роли в фильме исполнили не профессиональные актеры. В частности, в киноленте "Атлантида" можно будет увидеть бывшего разведчика, волонтера благотворительного фонда "Вернись живым" Андрея Рымарука, а также парамедика Людмилу Билеку и добровольца Василия Антоняка.

Смотрите трейлер к фильму "Атлантида": видео