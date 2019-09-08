Украинский фильм "Атлантида" одержал победу на кинофестивале в Венеции

Лента о возвращении Донбасса режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получила награду, как лучший фильм в программе Венецианского кинонофестиваля "Горизонты".

В этом году за победу в программе соревновались 19 полнометражных фильмов. Именно украинский фильм "Атлантида", события которого развиваются на Донбассе, вернувшемся в состав Украины – победил, рассказали в Госкино.

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"Атлантида" – фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего – в человеческом измерении,

– отметили в Госкино.

#BiennaleCinema2019

Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:

Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo — Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 7, 2019

Сюжет фильма показывает, как герои, бывшие военные, оказываются среди полуразрушенного города, где закрываются крупные предприятия, а местные жители, люди советской системы, остаются без работы и понимания, что им делать дальше.

Фильм "Атлантида" победил в девятом конкурсе Государственного агентства по вопросам кино и получил госфинансирования. Его прокат запланирован на осень 2019 года.

Съемки проходили в январе-марте 2018 преимущественно в Мариуполе. Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и один из продюсеров.

Мировая премьера украинского фильма состоялась 4 сентября в Венеции. Тогда, впервые над дворцом где проходит фестиваль подняли украинский флаг.

"Горизонты" – вторая знаковая программа Венецианского кинофестиваля. К ней отбирают преимущественно экспериментальные ленты, которые демонстрируют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.