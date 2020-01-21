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Украинский фильм "Атлантида" победил на международном кинофестивале в Норвегии

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Постер к фильму "Атлантида" / Facebook / Госкино Украины

Драматический фильм Валентина Васяновича, получивший название "Атлантида", наградили главной наградой на Tromsø International Film Festival. Мероприятие проходило в Тромсё, что в Норвегии, с 13 по 19 января.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино на их официальной странице в фейсбуке.

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В источнике говорится, что в программу норвежского фестиваля в целом входило 11 лент, среди которых украинский фильм Валентина Васяновича "Атлантида". Стоит добавить, что все кинокартины получили премьеру в Норвегии, а кроме традиционной программы, частью фестиваля Horizon East в этом году стало посвященное Украине мероприятие Horizon East: Ukraine.

Именно во время этого события были показаны созданные при поддержке Госкино следующие картины: "Сломя голову" Марины Степанской, "Брама" Владимира Тихого, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк и два фильма Романа Бондарчука – "Украинские шерифы" и "Вулкан".

Добавим, что в фильме "Атлантида" рассказывается о будущей победе в войне с Россией. Главные роли в ленте исполнили ветераны российско-украинской войны, среди которых логист фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Что интересно, съемки фильма проходили еще с января по март в 2018 году в Мариуполе.

Фрагмент из фильма "Атлантида": видео

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
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