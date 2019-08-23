Украинский фильм "Черкассы": опубликован первый тизер драмы об аннексии Крыма

В сети появился первый официальный тизер к украинскому военному фильму "Черкассы U311", названному в честь военного корабля, который заминировали российские военнослужащие. Также представители драматической картины показали постер, на котором изображен тот самый окруженный террористами тральщик.

Дистрибуцией фильма занимаются компании MMD RU (на территории Украины) и Film.ua Distribution (в других странах). Поэтому официальный тизер к фильму "Черкассы" появился, в частности, на YouTube-канале Film.ua Group. Лента расскажет историю реальных событий об аннексии Крыма, которая произошла в марте 2014 года на озере Донузлав.

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По сюжету фильма, на тральщик "Черкассы", который находился на территории Крыма, напали российские войска. В течение трех недель корабль с украинскими моряками мужественно держал оборону и стал единственным судном, которое удержало флаг Украины на мачте.

За созданием сюжета и съемочным процессом следил Юрий Федаш, который в момент нападения был командиром тральщика U311 "Черкассы". А ряды актеров пополнили моряки, оборонявшие свой корабль в нелегкий март 2014-го. Фильм "Черкассы" снимали в Одессе, Очакове, Николаевской области, и в небольшом селе неподалеку от Чернигова.

Смотреть тизер украинского фильма "Черкассы": видео



Постер фильма "Черкассы" / Facebook Госкино Украины