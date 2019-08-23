Украинский фильм "Черкассы": опубликован первый тизер драмы об аннексии Крыма

47 Читати новину українською
Постер фильма "Черкассы"
Постер фильма "Черкассы"

В сети появился первый официальный тизер к украинскому военному фильму "Черкассы U311", названному в честь военного корабля, который заминировали российские военнослужащие. Также представители драматической картины показали постер, на котором изображен тот самый окруженный террористами тральщик.

Дистрибуцией фильма занимаются компании MMD RU (на территории Украины) и Film.ua Distribution (в других странах). Поэтому официальный тизер к фильму "Черкассы" появился, в частности, на YouTube-канале Film.ua Group. Лента расскажет историю реальных событий об аннексии Крыма, которая произошла в марте 2014 года на озере Донузлав.

Читайте также: Объявили фильм, который поедет представлять Украину на Оскаре-2020

По сюжету фильма, на тральщик "Черкассы", который находился на территории Крыма, напали российские войска. В течение трех недель корабль с украинскими моряками мужественно держал оборону и стал единственным судном, которое удержало флаг Украины на мачте.

За созданием сюжета и съемочным процессом следил Юрий Федаш, который в момент нападения был командиром тральщика U311 "Черкассы". А ряды актеров пополнили моряки, оборонявшие свой корабль в нелегкий март 2014-го. Фильм "Черкассы" снимали в Одессе, Очакове, Николаевской области, и в небольшом селе неподалеку от Чернигова.

Смотреть тизер украинского фильма "Черкассы": видео

Постер фільму
Постер фильма "Черкассы" / Facebook Госкино Украины

blog_ava
Выходные в августе: как будут отдыхать украинцы на День Независимости Украины
сегодня
9968
Теги: Новости Украины Кино LifeStyle Аннексия Крыма
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
сегодня 13:33 Что надеть на День Независимости: модные образы в сине-желтом стиле
334
Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
сегодня 11:53 Харьков или Старобельск: что вы знаете о жизни и творчестве Сергея Жадана
736
День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
сегодня 10:05 День рождения Сергея Жадана: книги, стихи и песни, за которые мы любим писателя
Олена Булан 684
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
сегодня 09:33 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 23-25 августа
104
Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
22 августа 18:18 Куда пойти в Киеве в августе: афиша самых громких событий
340
Новости
Больше новостей
Залиште відгук