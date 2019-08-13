Украинский фильм "Домой" могут номинировать на" Оскар": детали

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Кадр из фильма
Кадр из фильма / ukrinform.ua

Фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева может быть выдвинут на "Оскар". Ведь это – единственная кинолента, которая участвует в отборе в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины.

Окончательное решение о выдвижении фильма на премию "Украинский Оскаровский комитет вынесет 23 августа.

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Отметим, что следующая 92 церемония вручения назначена на 9 февраля 2020 года. Номинанты на кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года.

Что известно о фильме

Украинский фильм "Домой" стал четвертой работой молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. В фильме рассказывается об истории крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Один из них умирает в начале фильма.

Наріман Алієв
Нариману Алиеву – 26 лет

Поэтому отец приезжает в Киев, чтобы забрать его обратно в Крым и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время второй сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций.

В центре сюжета – конфликт поколений и их понимание слова "дом". Все это происходит на фоне современных украинских реалий. Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили.

Как снимали фильм "Домой": смотрите видео

Отметим, что ранее украинский фильм "Домой" о крымских татарах попал в программу Каннского фестиваля. А также одержал победу на престижном кинофестивале в Румынии.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Новости LifeStyle Кино Крымские татары Оскар
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