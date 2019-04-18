Украинский фильм "Домой" о крымских татарах попал в программу Каннского фестиваля

Сегодня, 18 апреля, представители Каннского кинофестиваля объявили номинантов международного события, что будет происходить с 14 по 25 мая. В программу "Особый взгляд" попала украинская кинолента о крымских татарах режиссера Наримана Алиева под названием EVGE ("Домой").

Одними из первых об очередном достижении украинского кино сообщили сам режиссер и Государственное агентство Украины по вопросам кино в Facebook.

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Это большая честь – представить свою дебютную работу на Каннском фестивале. Об этом мечтает каждый кинематографист, и я не был исключением. Мы долго и упорно шли к тому, чтобы этот фильм состоялся. Я благодарен всей команде, которая работала над проектом,

– поделился новостью режиссер ленты Нариман Алиев.

Сам крымскотатарский режиссер Нариман Алиев является автором трилогии "Крымские истории" (короткий метр). Одним из его достижений является также создание фильма SENSIZ ("Без тебя") 2016, который был представлен в рамках Generation 14+ на Берлинском кинофестивале. В новом фильме EVGE говорится об истории крымского татарина Мустафы, сына которого отправляются жить в Киев после аннексии Крыма.

Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев и Рэмзи Билялов. Продюсером ленты выступил Владимир Яценко, который ранее продюсировал фильм "Дикое поле" по мотивам романа Сергея Жадана. Производством режиссерской работы Алиева занималась кинокомпания Limelite.

Стоит добавить, что в 2018 году в Каннах фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получил награду за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд". Поэтому можно надеяться, что украинская кинолента EVGE получит не меньший успех во Франции. В целом в программе "Особый взгляд" в этом году представлено 16 кинолент. Всех номинантов Каннского фестиваля 2019 вы можете посмотреть здесь.

Что известно о Каннском фестивале?

Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году и с тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч профессионалов из разных областей приезжают в Канны, чтобы оценить киноленты или получить награды.



Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", а второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней проходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие. Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового председателя жюри.