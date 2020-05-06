Один из самых дорогих украинских фильмов "Довбуш" выйдет в прокат с опозданием

В Украине киноманы остаются в ожидании одного из наилучших и самых дорогих отечественных фильмов – "Довбуш". Однако премьеру киноленты из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на 2021 год.

Об этом в комментарии "Главком" рассказал режиссер фильма "Довбуш" Олесь Санин. По его словам, кинолента должна была выйти на большой экран 10 ноября, однако создание исторической драмы остановили, поэтому ожидать премьеру стоит в 2021 году.

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"Планировали закончить "Довбуша" в этом году. Из-за пандемии, как и у всех, меняются планы... Финансирования от государства больше не ожидается, по завершении проекта планируются средства продюсерские (инвесторов, рекламные, предварительные продажи и др.)", – рассказал Олесь Санин.

Кроме этого, режиссер откровенно признался, что ожидаемый бюджет фильма – около 100 миллионов гривен, что делает ленту одной из самых дорогих в истории украинского кино. Сейчас Олесь Санин ведет переговоры о возможности презентовать "Довбуша" на стриминговых сервисах.

К проекту есть интерес иностранных кампаний. Возможен выход фильма или его расширенной версии на международных стриминговых платформах. Мы над этим работаем,

– добавил он.

Как известно, главные роли в фильме "Довбуш" исполнили: Сергей Стрельников, Алексей Гнатковский, Даша Плахтий и польские актеры Агата Бузек и Матеуш Костюкевич.

В центре сюжета киноленты – один из самых известных борцов за свободу своего края, легендарный предводитель повстанцев. Олекса и Иван Довбуши объединяют мужчин, чтобы навести порядок и посеять страх в стане врагов. Но дороги братьев расходятся, а богачи тратят средства, чтобы подавить восстание в Карпатах.

Зрители фильма "Довбуш" смогут не только полюбоваться невероятной красотой украинских гор, но и увидеть драму жизни Олексы Довбуша, его непростую любовь и борьбу за свободу.



Кадры из фильма "Довбуш" / Cinema In UA