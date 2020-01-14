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Украинский фильм "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской готовится к премьере: сюжет и трейлер

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"Мои мысли тихие" / Фото из открытых источников

Украинская комедия с фрагментами драмы выйдет на большой экран уже 16 января. Фильм "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской получил немало положительных отзывов во время мировых премьер на международных фестивалях, а также мировое признание в виде наград. Поэтому, о чем идет речь в фильме, а также трейлер – далее.

Фильм "Мои мысли тихие" является дебютной самостоятельной работой для украинской режиссера Антонио Лукича. Также киносоздатель присоединился к написанию сценария, над которым работала Валерия Кальченко. Первая украинская премьера состоялась на Одесском кинофестивале 18 июля, однако, чтобы посмотреть ее в кинотеатрах, зрителям пришлось подождать еще шесть месяцев.

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Уже с 16 января комедийная драма будет доступна к просмотру во всех кинотеатрах Украины.

По сюжету фильма "Мои мысли тихие", звукорежиссер Вадим, которого сыграет Андрей Лидаговский, переживает полосу неудач. Однако в какой-то момент, неожиданно даже для самого парня, судьба ему улыбается. Вадиму предлагают работу, которую будет оплачивать канадская компания. Все, что он должен сделать – записать звуки украинских животных.

Неординарное предложение захватило парня и он сразу же собрался в дорогу. Вадим мотивирует себя планами на будущее – если повезет записать пение редкой утки, то он получит приглашение в Канаду. И все бы ничего, но в его творческие порывы и заоблачные мечты немного приземленности и повседневного быта вносит его мама, которую сыграет Ирма Витовская. Она решает ехать вместе с сыном и помочь ему записывать звуки украинских животных.

Мои мысли тихие: трейлер смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
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