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Украинский фильм "Племя" вошла в 50 лучших фильмов десятилетия

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Фильм "Племя" / Rolling Stone

Дебютный фильм режиссера Мирослава Слабошпицкого, который стал прорывом национального кинематографа, занял 48 позицию среди самых успешных лент десятилетия по версии Rolling Stone. Это история языком жестов о драматической истории детей с недостатками слуха. Картина вышла в мае 2014 года.

Американское издание Rolling Stone опубликовало рейтинг лучших фильмов, вышедших в прокат в течение последних десяти лет. Среди голливудских лент оказалась картина украинского сценариста "Племя", которая по праву признана самым титулованным отечественным фильмом.

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Фильм оказался на 48 позиции, обойдя научно-фантастическую "Черную пантеру" и драматическую работу Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Леонардо Ди Каприо и Бредом Питтом в главных ролях. Лента "Племя" уже получала почетное звание "Прорыв года" 2014 от Rolling Stone и смогла собрать многочисленные награды на Каннском кинофестивале и премии Еврооскар.

Безрадостная драма, выполненная глухонемым непрофессиональным актером, общается с помощью языка жестов, превращает сценарий "Повелителя мух" в увлекательную кинематографическую упражнение,
– прокомментировали представители Rolling Stone.

За 2 часа фильма зрители не услышат ни слова. На экране только язык жестов и ни какого дубляжа или субтитров. Картина рассказывает драматическую историю интерната для подростков с недостатками слуха. Здесь царят свои законы и чтобы выжить в жестоком мире, нужно стать одним из "племени". В фильме есть и любовь, и интриги, и нескрываемая жестокость и насилие.

Племя: смотрите трейлер

Первые позиции рейтинга издания Rolling Stone

1. Лунный свет: смотрите трейлер

2. Социальная сеть: смотрите трейлер

3. Корпорация "Святые моторы": смотрите трейлер

4. Юность: смотрите трейлер

5. Ловушка: смотрите трейлер

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Автор: Марина Джура
Теги: Награды LifeStyle Каннский кинофестиваль Голливуд Кино
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