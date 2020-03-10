24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Украинский фильм "Посторонний" покажут на кинофестивале в Эстонии: почему им стоит гордиться

- Читати новину українською

Новинка от режиссера Дмитрия Томашпольского продолжает покорять мир. Фильм "Посторонний" (Stranger) впервые покажут в Европе. Презентация состоится в рамках кинофестиваля в Хаапсалу, в Эстонии.

Об этом сообщает Госкино на странице в фейсбук. Европейская премьера "Постороннего" пройдет на Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival. По официальным данным, в программу кинособытия войдут 35 фильмов из 15 стран мира. Среди гостей кинофестиваля – триумфатор Оскара-2020 Пон Джун-Хо, который покажет свой известный хоррор Тһе Host.

К теме: Украинский фильм "Посторонний" победил на кинофестивале в США

Известно, что Украину на кинофестивале представит режиссер Дмитрий Томашпольский и продюсер Елена Демьяненко. Предполагаем, что в Киев они вернутся с очередной победой.


Фильм "Посторонний" покажут в Европе / Facebook / @ukrainefilmagency

Почему стоит гордиться фильмом "Посторонний"

Сейчас кинолента "Посторонний" стремительно покоряет западные кинофестивали. Работу Дмитрия Томашпольского уже оценили эксперты, отдавшие фильму 9 престижных наград. В частности, режиссер может похвастаться победами на международных кинофестивалях в США, Канаде, Колумбии, Японии, Южной Корее и Индии. Поэтому об украинском режиссере уже услышал весь мир.

Фильм "Посторонний" рассказывает детективную историю загадочного исчезновения команды синхронного плавания. Случилось это в бассейне, когда спортсмены нырнули в воду. Жуткий инцидент невозможно объяснить, поэтому расследование дела поручают инспектору Глуховской, которую мастерски сыграла звезда "95 Квартала" Анастасия Евтушенко. Во время работы она обнаруживает, что в городе исчез еще один человек – пациентка водолечебницы, которая принимала хвойно-жемчужные ванны. Что связывает два преступления и кто причастен к похищению – украинские зрители увидят на экранах осенью 2020 года.

В мире уже отметили работу сценариста и актеров. Запутанный сюжет и неожиданная развязка фильма покорила любителей хоррора.

Смотрите официальный трейлер к фильму "Посторонний": видео

 

Выходные дни в марте 2020: какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Эстония Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
9 марта 11:51 Праздник Холи: как красочный праздник Индии заполонил мир
Юліана Вінтюк
9 марта 11:33 "Думы мои" или "Сон": как хорошо ты знаешь стихи Шевченко
Юліана Вінтюк
9 марта 09:00 Тарас Шевченко: Кобзарь, о котором не говорили в школе
Євгенія Мазур
7 марта 12:15 10 лучших фильмов о любви, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик
6 марта 19:37 10 фильмов, которые можно посмотреть с девушкой
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук