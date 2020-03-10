Украинский фильм "Посторонний" покажут на кинофестивале в Эстонии: почему им стоит гордиться

Новинка от режиссера Дмитрия Томашпольского продолжает покорять мир. Фильм "Посторонний" (Stranger) впервые покажут в Европе. Презентация состоится в рамках кинофестиваля в Хаапсалу, в Эстонии.

Об этом сообщает Госкино на странице в фейсбук. Европейская премьера "Постороннего" пройдет на Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival. По официальным данным, в программу кинособытия войдут 35 фильмов из 15 стран мира. Среди гостей кинофестиваля – триумфатор Оскара-2020 Пон Джун-Хо, который покажет свой известный хоррор Тһе Host.

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Известно, что Украину на кинофестивале представит режиссер Дмитрий Томашпольский и продюсер Елена Демьяненко. Предполагаем, что в Киев они вернутся с очередной победой.



Фильм "Посторонний" покажут в Европе / Facebook / @ukrainefilmagency

Почему стоит гордиться фильмом "Посторонний"

Сейчас кинолента "Посторонний" стремительно покоряет западные кинофестивали. Работу Дмитрия Томашпольского уже оценили эксперты, отдавшие фильму 9 престижных наград. В частности, режиссер может похвастаться победами на международных кинофестивалях в США, Канаде, Колумбии, Японии, Южной Корее и Индии. Поэтому об украинском режиссере уже услышал весь мир.

Фильм "Посторонний" рассказывает детективную историю загадочного исчезновения команды синхронного плавания. Случилось это в бассейне, когда спортсмены нырнули в воду. Жуткий инцидент невозможно объяснить, поэтому расследование дела поручают инспектору Глуховской, которую мастерски сыграла звезда "95 Квартала" Анастасия Евтушенко. Во время работы она обнаруживает, что в городе исчез еще один человек – пациентка водолечебницы, которая принимала хвойно-жемчужные ванны. Что связывает два преступления и кто причастен к похищению – украинские зрители увидят на экранах осенью 2020 года.

В мире уже отметили работу сценариста и актеров. Запутанный сюжет и неожиданная развязка фильма покорила любителей хоррора.

Смотрите официальный трейлер к фильму "Посторонний": видео