Украинский фильм "Посторонний" получил 5 наград на фестивале фантастики в Колумбии
Сложно не заметить, что за несколько последних лет украинский кинематограф сделал значительный шаг вперед, что оценивают не только в Украине, но и за ее пределами. Так, фильм украинского производства "Посторонний"/Stranger подтвердил это, получив 5 наград на Международном кинофестивале.
О том, что украинская лента стала триумфатором Международного кинофестиваля фантастики, который прошел на днях в Колумбии, сообщается на официальной странице в фейсбуке.
Кстати, фильм "Посторонний" получил престижную награду в Канаде: подробности
Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia – так называется популярное киномероприятие – прошел в столице Колумбии – Боготе. Мистический детектив "Посторонний"/Stranger получил следующие награды:
- Лучший художественный фильм в категории SCI-FI
- Лучший режиссер – Дмитрий Томашпольский
- Лучший сценарий – Дмитрий Томашпольский
- Лучший оператор – Сергей Смычок
- Лучший художник – Алексей Величко
Напомним, что в центре сюжета "Посторонний"/Stranger разворачивается сразу несколько событий. Во время выступления в бассейне команда синхронного плавания неожиданно исчезает под водой. А еще одна пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Что самое интересное, в помещении, где исчезла пациентка санатория не было окон, а дверь была заперта изнутри. А самое удивительное, что эти два дела связаны между собой. Но, при чем здесь кукла с живым волосами? ...
Посторонний: трейлер к украинскому фильму онлайн