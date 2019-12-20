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Украинский фильм "Посторонний" получил 5 наград на фестивале фантастики в Колумбии

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"Посторонний" / Фото из открытых источников

Сложно не заметить, что за несколько последних лет украинский кинематограф сделал значительный шаг вперед, что оценивают не только в Украине, но и за ее пределами. Так, фильм украинского производства "Посторонний"/Stranger подтвердил это, получив 5 наград на Международном кинофестивале.

О том, что украинская лента стала триумфатором Международного кинофестиваля фантастики, который прошел на днях в Колумбии, сообщается на официальной странице в фейсбуке.

Кстати, фильм "Посторонний" получил престижную награду в Канаде: подробности

Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia – так называется популярное киномероприятие – прошел в столице Колумбии – Боготе. Мистический детектив "Посторонний"/Stranger получил следующие награды:

  • Лучший художественный фильм в категории SCI-FI
  • Лучший режиссер – Дмитрий Томашпольский
  • Лучший сценарий – Дмитрий Томашпольский
  • Лучший оператор – Сергей Смычок
  • Лучший художник – Алексей Величко

Напомним, что в центре сюжета "Посторонний"/Stranger разворачивается сразу несколько событий. Во время выступления в бассейне команда синхронного плавания неожиданно исчезает под водой. А еще одна пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужной ванны. Что самое интересное, в помещении, где исчезла пациентка санатория не было окон, а дверь была заперта изнутри. А самое удивительное, что эти два дела связаны между собой. Но, при чем здесь кукла с живым волосами? ...

Посторонний: трейлер к украинскому фильму онлайн

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: Новости Украины LifeStyle Кино Колумбия
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