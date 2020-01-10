Украинский фильм "Сторонній" одержал победу на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Украинские фильмы стремительно покоряют весь мир. Фильмы отечественных режиссеров соревнуются за награды на международных фестивалях, а их имена становятся все более известными в Голливуде. 10 января фильм "Сторонній" в очередной раз доказал это: он завоевал первенство на кинофестивале в Лос-Анджелесе.

Об этом с гордостью сообщили представители Госкино в фейсбуке. Согласно их данным, "Сторонній" одержал победу в номинации "Лучший оригинальный сценарий" на Международном кинофестивале фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival, который прошел в Лос-Анджелесе.

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Известно, что режиссером и сценаристом фильма является талантливый Дмитрий Томашпольский. В начале января он получил приглашение от представителей фестиваля и занял место среди экспертов кинопремии.



Дмитрий Томашпольский – автор фильма "Сторонній" / Facebook / @tomashpolski

Известно, что главные роли в фильме "Сторонній" выполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. По сюжету, спортсмены исчезают под водой во время важного выступления. Жуткое исчезновения команды синхронного плавания невозможно объяснить. Однако оно связано с еще одним инцидентом: пациентка лечебницы исчезает во время приема хвойно-жемчужной ванны. За расследование запутанных дел берется инспектор Глуховская, в карьере которой не было ни одного нераскрытого убийства.

Фильм "Сторонній" планируют презентовать в 2020 году. Сейчас новинка режиссера Дмитрия Томашпольского покоряет международные кинофестивали и активно собирает награды. В целом "Сторонній" имеет уже 8 наград, полученных в Японии, Канаде, США и Колумбии.

Смотрите трейлер к фильму "Сторонній": видео