Украинский фильм впервые откроет кинофестиваль в Люксембурге

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Фильм "Мои мысли тихие" откроет кинофестиваль в Люксембурге
Фильм "Мои мысли тихие" откроет кинофестиваль в Люксембурге / telekritika.ua

Остаются считанные дни до старта кинофестиваля CinEast Festival, который, по традиции, отгремит в Люксембурге. Стало известно, что украинскому фильму "Мои мысли тихие" отдали особую роль в событии: именно эта кинолента будет открывать мероприятие.

Это впервые работа отечественного режиссера будет открывать международный фестиваль. Согласно программе CinEast Festival, показ киноленты "Мои мысли тихие" состоится 3 октября. Получит ли дебютная полнометражная работа Антонио Лукича отличие –поклонники узнают в финальный день фестиваля, 20 октября.

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Как известно, трагикомедия "Мои мысли тихие" рассказывает историю звукорежиссера Вадима. Молодой парень после череды неудач решает начать все заново. Он получает шанс изменить свою жизнь и переехать в Канаду при условии воплощения, на первый взгляд, простого проекта. Вадим должен записать голос Закарпатской птицы – Раховского крыжня. Чтобы отыскать в Карпатах птицу, парень отправляется в родное село и вынужден взять в экспедицию по Карпатам свою маму.

Смотрите трейлер к фильму "Мои мысли тихие": видео

Кинолента, в которой главные роли исполнили Ирма Витовская и Андрей Лидаговский, уже получила немалый успех в мире. Так, авторам фильма "Мои мысли тихие" удалось завоевать приз от жюри 54-го Карловарского международного кинофестиваля. Кроме этого, работу Антонио Лукича отметили на 10-м Одесском международном кинофестивале. Поэтому фильм имеет большие шансы получить еще одну награду.

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Теги: Люксембург Фестивали Новости LifeStyle LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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